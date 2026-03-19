Artur Jorge terá missão difícil no Brasileirão pelo Cruzeiro; confira retrospecto do técnico

Encaminhado como novo treinador do Cruzeiro, Artur Jorge terá um cenário complicado no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a Raposa é lanterna da competição, com apenas três pontos em sete partidas disputadas.

continua após a publicidade

Além de ter a pior campanha, o Cabuloso ainda tem o pior saldo de gols (-8) e a pior defesa do torneio (16 gols sofridos).

Com mais 31 partidas a serem disputadas, Artur Jorge chega para recolocar o time no trilho e tornar reais novamente as chances de a equipe conquistar uma vaga na próxima Libertadores.

Estatísticas de Artur Jorge no Brasileirão

Quando comandou o Botafogo, o treinador português conseguiu tirar a equipe da fila e conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Entretanto, naquela ocasião, ele comandou o Glorioso desde a primeira rodada.

continua após a publicidade

O primeiro jogo foi justamente contra o Cruzeiro, uma derrota por 3 a 2 fora de casa. Mas depois disso, encaixou uma série de três vitórias seguidas.

Artur Jorge (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ao fim do torneio, o Botafogo somou 79 pontos, com 23 vitórias, 5 derrotas e 10 empates. Naquela ocasião, sofreu 29 gols e marcou 59. Atualmente, a Raposa já sofreu mais da metade dos gols daquela equipe.

continua após a publicidade

Em toda sua passagem pelo clube carioca, Artur Jorge somou 32 vitórias, 14 empates e nove derrotas nos 55 jogos que disputou.

Negociações do Cruzeiro pelo técnico

Logo após a demissão de Tite, a diretoria colocou como "Plano A" Artur Jorge. O interesse era antigo, vindo desde 2025, mas os valores da multa rescisória com o Al-Rayyan travaram o negócio na época.

Na segunda-feira (16), a Raposa abriu conversas oficiais com o técnico português. O treinador aceitou o projeto de contrato até o fim de 2027, mas o entrave era a multa de 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). Na terça-feira (17), as conversas pausaram brevemente por conta de um compromisso do Al-Rayyan, mas foram retomadas logo após o jogo do clube catari com o "sim" de Artur Jorge.

Na quarta-feira (18), a diretoria mineira conseguiu reduzir o valor da multa para menos da metade do montante original. Com as bases salariais e o valor da multa acertados, os clubes fecham detalhes burocráticos nesta quinta-feira.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.