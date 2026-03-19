Titular do Cruzeiro faz diagnóstico de má fase: 'Temos que mudar o comportamento'

Goleiro titular do Cruzeiro, Matheus Cunha conversou com a imprensa na zona mista depois da derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR. O defensor fez um diagnóstico da má fase do time e ressaltou que os jogadores têm que mudar seus comportamentos.

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– Temos que mudar nosso comportamento. Esse clube não merece passar por isso, o presidente não merece passar por isso. Só nós podemos tirar o Cruzeiro dessa situação. É fechar a boca e trabalhar para sair dessa situação o mais rápido possível – analisou.

Além disso, o goleiro também falou sobre a sequência que terá como titular depois da lesão grave sofrida por Cássio.

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– É uma oportunidade, me sinto preparado. Venho de uma lesão, um momento difícil. A única forma de ajudar o Cruzeiro é trabalhando. É hora de fechar a boca e trabalhar – comentou Matheus Cunha.

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– Eu preciso de jogos para ganhar ritmo. Venho de lesão. Assinei em junho e fiquei todo esse tempo parado sem atuar. Dez meses sem jogar. Preciso ganhar confiança, me sinto preparado, tenho grandes jogos na minha carreira. Seguir trabalhando para ganhar confiança da torcida e mostrar que mereço essa oportunidade – disse o goleiro.

Athletico-PR x Cruzeiro

O Athletico-PR fez o fator casa sobressair na noite desta quarta-feira (18) e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena da Baixada. Os gols do Furacão foram marcados por Viveros e Mendoza, enquanto o da Raposa foi anotado por Neyser.

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Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 10 pontos e está na sétima posição. Do outro lado, o Cabuloso segue afundado na zona de rebaixamento, na lanterna depois da vitória do Internacional contra o Santos.

Athletico-PR x Cruzeiro. (Foto: Gilson Freitas/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Na próxima rodada, o Athletico-PR terá o clássico contra o Coritiba, no domingo (22), às 16h (de Brasília), dentro de casa. Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão no mesmo dia e horário.

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