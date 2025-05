Escalações Mushuc Runa x Cruzeiro: veja o time misto da Raposa

Como havia anunciado, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, escala um time misto para o jogo desta quarta-feira (7), contra o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. A principal novidade é o jovem Kauã Prates, de 16 anos, na lateral esquerda. Fagner, Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge começam no banco de reservas.

O atacante Gabigol, o zagueiro Villalba e o volante Christian nem viajaram para o Equador. Os zagueiros Janderson e João Marcelo e o meia Matheus Henrique se recuperam de lesão no joelho.

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Walace, Murilo Rhikman, Eduardo e Rodriguinho; Bolasie e Lautaro Diaz.

O Mushuc Runa é o líder do Grupo E, com nove pontos em três jogos, e está escalado pelo técnico Éver Almeida:

Formento; Haquín, Quintero, Quiñones e Mina; Orejuela, Arce, Tapiero e Dávila; Simisterra e Penilla.

Cruzeiro tem poucas chances de classificação na Copa Sul-Americana

Após três derrotas nas três primeiras rodadas – 1 a 0 para o Unión, em Santa Fé, na Argentina, 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, e para o Palestino, em Coquimbo, no Chile, o Cruzeiro tem reduzidas chances de classificação para o mata-mata da Sul-Americana.

A equipe do técnico Leonardo Jardim terá de vencer os três jogos restantes e contar com combinação de resultados para terminar no segundo lugar e disputar o play-off contra um time eliminado da Libertadores. Além de derrotar o Mushuc Runa, o Cruzeiro precisa vencer o Palestino, no Mineirão, no dia 14, e o Unión, também em casa, na última rodada, dia 28. Ainda terá de contar com derrotas de Palestino e Unión para o Mushuc Runa e vitória ou empate do time argentino contra o chileno.

Outra possibilidade é todas as equipes do grupo terminarem com nove pontos, e aí a classificação será definida no saldo de gols. Para isso, o Mushuc precisa perder os três jogos do returno, e o Unión derrotar o Palestino, em Santa Fé, além das três vitórias cruzeirenses.