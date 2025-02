Escalações Democrata-GV x Cruzeiro: Técnico estreia sem Gabigol

O Cruzeiro não contará com muitos titulares na primeira partida sob o comando do técnico Leonardo Jardim, nesta quarta-feira (12), às 19h45, contra o Democrata-GV, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro - o mando de jogo é da Pantera. A Raposa já está classificada para a semifinal e aguarda os resultados da rodada para conhecer o adversário.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim não poderá contar com o atacante Gabigol, expulso domingo, no clássico contra o Atlético-MG, e optou por poupar os jogadores pendurados com dois cartões amarelos para não correr o risco de perdê-los no primeiro jogo da semifinal: o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero, o meia Matheus Henrique e até o reserva Christian.

Bolasie será o substituto de Gabigol no Cruzeiro, em jogo contra o Democrata-GV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Quem também fica de fora é o goleiro Cássio, muito criticado por falhas recentes no Campeonato Mineiro. Contundidos ou em recuperação física estão os atacantes Lautaro Diaz, Kaio Jorge e Dinenno, o meia Japa e o zagueiro João Marcelo.

continua após a publicidade

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Léo Aragão, Fagner, Jonathan Jesus, Villalba e Marlon; Walace, Lucas Silva e Eduardo; Marquinhos, Bolasie e Tevis.

No banco de reservas, ficam cinco garotos da base celeste: o goleiro Marcelo Eráclito, os zagueiros Janderson e Bruno Alves e os atacantes Ruan Índio e Kaique Kenji.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Retrospecto do confronto é amplamente favorável ao Cruzeiro

Cruzeiro e Democrata-GV já se enfrentaram 63 vezes, com 42 vitórias da Raposa, apenas seis da Pantera e 15 empates. A equipe celeste marcou 132 gols e sofreu 40. O Cruzeiro venceu os últimos sete jogos contra o Democrata-GV, desde a derrota por 3 a 1, em 28 de março de 2010, no Mamudão, pelo Campeonato Mineiro daquele ano, quando a Raposa também usou uma escalação alternativa.