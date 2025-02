Cruzeiro quer João Victor, mas Vasco não vende por menos do que tem que pagar

O Cruzeiro fez uma proposta de 5 milhões de euros pelo zagueiro João Victor, titular do Vasco, que não tem interesse em vender o jogador por menos do que tem que pagar ao Benfica, de Portugal, pela compra feita parceladamente em dezembro de 2023.

João Victor, de 26 anos, e representantes dele gostaram da proposta salarial do Cruzeiro e há interesse na transferência para Belo Horizonte, segundo antecipou o portal ge. No entanto, segundo apurou o Lance!, o Vasco não admite vender o zagueiro titular por menos do que tem que pagar ao Benfica, de Portugal, pela compra parcelada.

Contratado em dezembro de 2023 ao Benfica, de Portugal, por 6 milhões de euros (R$ 31,9 milhões), parceladamente, mais gatilhos que elevam a negociação aos 8 milhões de euros (R$ 47,83 milhões na cotação atual), João Victor é o segundo jogador mais caro da história do Vasco. À época, a transação só era superada pela volta de Edmundo, da Fiorentina para o Cruz-maltino, por cerca de US$ 15 milhões, em 1999 (R$ 120,21 milhões em valores corrigidos pelo IPCA para hoje).

João Victor, do Vasco, o substituto para João Marcelo

O Cruzeiro busca com urgência um substituto para o zagueiro João Marcelo, que passou por cirurgia para corrigir uma lesão múltipla de ligamentos do joelho direito no último dia 7 de fevereiro e dificilmente voltará a jogar ainda neste temporada.

João Victor, zagueiro do Vasco, tem proposta do Cruzeiro (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Alexandre Mattos, responsável pela contratação de João Victor pelo Vasco e agora dirigente do Cruzeiro, é quem representa a Raposa nas negociações.

No entanto, o Vasco não quer perder o zagueiro titular quando restam 16 dias para o fechamento da janela de transferências, o que acontecerá no próximo dia 28 de fevereiro. O Cruz-maltino tem como prioridade a contratação de um atacante.

Natural de Bauru (SP), João Victor passou pelas categorias de base do Noroeste-SP, Botafogo-SP e Atlético-MG até chegar ao Corinthians. Pelo clube paulista, foi emprestado para a Inter de Limeira e Atlético-GO, antes de se destacar. O zagueiro foi vendido pelo Corinthians ao Benfica, de Portugal, por R$ 44 milhões à epoca, em julho de 2022 (R$ 48,47 milhões em valores corrigidos para hoje).