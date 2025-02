Leonardo Jardim avalia situação de jogadores do Cruzeiro

Na primeira entrevista coletiva na Toca da Raposa, nesta segunda-feira (10), o novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não se esquivou de comentar especificamente sobre alguns jogadores do grupo. O treinador português falou da má fase do goleiro Cássio, de um velho conhecido, o meia Matheus Pereira, e da busca por um substituto para o zagueiro João Marcelo, contundido.

Leonardo Jardim foi questionado sobre o momento ruim do goleiro Cássio, alvo de muitas críticas após falhas como a de domingo, no primeiro gol de Hulk, no clássico. O técnico disse que o trabalho que será feito com o goleiro será o mesmo com os demais jogadores:

- Para todos os jogadores, o importante é colocá-los no melhor nível. Temos a falar do Cássio, como temos a falar do resto do elenco. A minha ideia é, com certeza, o trabalho, mas também dar confiança. Todo trabalhador gosta de confiança, não é? Quando eles conseguem alinhar confiança ao trabalho normalmente têm bons resultados. E é isto que, nesta fase, vamos fazer com o Cássio e os demais do elenco. Dar confiança e trabalhar no limite para que eles possam ter performances boas dentro de campo – afirmou o treinador.

Leonardo Jardim e Matheus Pereira trabalharam juntos no Al-Hilal, na Arábia Saudita, em 2021, e o treinador demonstrou confiança no meia:

- O Matheus é um jogador que eu conheço. Fui buscá-lo para o Al-Hilal na Arábia Saudita. Ele esteve lá comigo um ano, e ganhamos a Champions League asiática e a Supertaça. É um jogador que tem muita qualidade. Pretendo tirar o melhor que ele possa dar ao clube, como todos os outros jogadores. A receita é sempre a mesma: tirar dos nossos jogadores o melhor, de forma a rentabilizá-los para a equipe ter sucesso. Isso para mim é a grande receita dos jogadores – disse.

Leonardo Jardim confirma que Cruzeiro buscará reposição para zaga

Depois de ter anunciado que não tentaria novas contratações nesta janela de transferência, que fecha no dia 28, o Cruzeiro teve a péssima notícia da contusão do zagueiro João Marcelo, que sofreu lesão nos ligamentos do joelho direito, na vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia, no dia 2, e só deverá voltar a jogar no fim do ano ou mesmo em 2026.

O novo treinador está ciente da situação e confirma que o clube vai buscar reposição para a zaga:

- Em relação a essa situação, o clube já tinha se organizado com mais um central, um zagueiro (Fabrício Bruno). Houve a lesão e estamos a tentar equilibrar, precisamos de uma equipe equilibrada. Vamos procurar um jogador para completar essa lacuna – afirmou Leonardo Jardim.