Escalações de Vila Nova-GO x Cruzeiro: Gabigol de volta à Raposa

O atacante Gabigol e o meia Eduardo são as novidades do Cruzeiro para o jogo desta quinta-feira (22), às 19h, contra o Vila Nova-GO, no Serra Dourada, pela terceira fase da Copa do Brasil. Conforme havia anunciado, o técnico Leonardo Jardim decidiu poupar o volante Lucas Silva, além do lateral-direito Fagner, com dores musculares na coxa, e o atacante Wanderson, com trauma no joelho esquerdo.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Christian, Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Gabigol.

O Cruzeiro venceu o primeiro jogo, no Mineirão, por 2 a 0, em 1º de maio, e, para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (22), pode até perder por um gol de diferença. O Vila Nova-GO precisa vencer por três gols de vantagem para ficar com a vaga. Se o time goiano ganhar por dois gols de diferença, haverá disputa de pênaltis.

Os duelos das oitavas de final serão definidos por sorteio, ainda a ser marcado pela CBF. Não haverá separação por pote ou restrição de confronto. As datas previstas para as partidas são 30 de julho e 6 de agosto.

O Vila Nova-GO é o vice-líder da Série B do Brasileiro, e o técnico Rafael Lacerda não poderá contar com Igor Henrique, Jena Mota e Labandeira, contundidos. O Tigre está escalado com:

Halls; Elias, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Miticov e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede.

Cruzeiro leva vantagem no retrospecto contra o Vila Nova-GO

Cruzeiro e Vila Nova-GO já se enfrentaram 14 vezes, com oito vitórias da Raposa, duas do Tigre (ambas em Goiânia) e quatro empates. Foram 17 gols do Cruzeiro e cinco do time goiano. Houve ainda dois jogos com times reservas, em 1987 e 1988, em que cada lado venceu um confronto por 1 a 0.

As duas equipes se encontraram nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2003, quando a equipe celeste conquistou o título pela quarta vez – atualmente é o clube com mais títulos, seis. A Raposa venceu os dois jogos: 2 a 0 no Mineirão e 2 a 1 no Serra Dourada.