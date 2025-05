Cruzeiro: Gabigol deve voltar a ser titular contra o Vila Nova-GO

Com a boa vantagem obtida no primeiro jogo, o Cruzeiro vai aproveitar para poupar alguns titulares na partida desta quinta-feira (22), contra o Vila Nova-GO, no Serra Dourada, às 19h, pela terceira fase da Copa do Brasil. Assim, o atacante Gabigol pode voltar a ser titular da equipe, como foi na partida no Mineirão, em que a Raposa venceu por 2 a 0, dia 1º de maio – ele também começou jogando contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira (14).



Após o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, domingo (18), pelo Brasileirão, o técnico Leonardo Jardim anunciou a intenção para a partida contra o Vila Nova-GO:

- A base da equipe tem de estar presente, porque a competição é extremamente importante para nós, mas não quer dizer que não existam mudanças como na primeira partida, porque passados dois dias temos um jogo em Fortaleza. E vamos aproveitar para tentar gerir da melhor forma, para conseguir os resultados positivos que a gente pretende, quer na Copa quer em Fortaleza – afirmou o treinador, referindo-se ao jogo de domingo (25), contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Brasileirão.

➡️Retrospecto no Serra Dourada desafia Cruzeiro diante do Vila Nova-GO

Leonardo Jardim também elogiou o comportamento de Gabigol, mesmo estando na reserva, e reconheceu que o atacante “precisa e merece” mais chances na equipe:

- Ele tem sido um profissional excelente, tem sido um jogador de grupo. Simplesmente, às vezes, eu tenho que tomar decisões. E só pode jogar um – disse o técnico do Cruzeiro.

Veja quem pode ser poupado no Cruzeiro no jogo contra o Vila Nova-GO

William será o lateral-direito do Cruzeiro no jogo de volta contra o Vila Nova-GO (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Na primeira partida, Leonardo Jardim poupou quatro jogadores: Fagner, Lucas Silva, Matheus Pereira e Wanderson, que entraram somente no segundo tempo. A tendência é que esse número seja maior no jogo em Goiânia, já que a classificação está mais próxima.

Para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença. O Vila Nova-GO precisa vencer por três gols de vantagem para ficar com a vaga. Se o time goiano ganhar por dois gols de diferença, haverá disputa de pênaltis.

➡️Onde assistir Vila Nova-GO x Cruzeiro

O lateral-direito Fagner está fora do jogo contra o Vila Nova-GO, por causa de dores na coxa que sentiu no final do jogo com o Atlético-MG. O zagueiro Villalba tem atuado bastantes nas últimas partidas e pode dar lugar para Jonathan Jesus. No meio-campo, o volante Christian também pode ser substituído por Eduardo.

Já o meia Matheus Pereira deve jogar, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo da partida contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. No ataque, Wanderson é outro jogador que fica de fora da partida desta quinta-feira (22), devido a um trauma no joelho esquerdo. Bolasie e Lautaro Diaz disputam a vaga. Gabigol entraria no lugar de Kaio Jorge, que vem atuando muito nos últimos jogos.