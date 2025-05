Por onde anda Montillo, ex-meia do Cruzeiro?

Walter Montillo foi um dos meias mais criativos a atuar no futebol sul-americano entre os anos 2000 e 2010. Argentino habilidoso, conquistou a torcida do Cruzeiro com gols e assistências, encantou os chilenos na Universidad de Chile e chegou à Seleção Argentina após grandes atuações. Dono de estilo refinado, carisma e uma história de superação envolvendo lesões e questões pessoais, Montillo se despediu dos gramados após um retorno emocionante ao clube que o consagrou. O Lance! te conta por onde anda Montillo.

Por onde anda Montillo?

Montillo vive atualmente em Santiago, no Chile, país que o acolheu como ídolo e onde escolheu estabelecer sua vida após a aposentadoria. Desde que pendurou as chuteiras em 2021, passou a se dedicar a projetos ligados ao futebol e à inclusão social, especialmente em causas que envolvem pessoas com síndrome de Down, inspiradas em seu filho Santino.

O ex-meia também escreveu livros infantis e participa de ações motivacionais e educativas. Apesar de manter uma postura mais reservada na mídia esportiva, Montillo ainda aparece em entrevistas, debates e eventos comemorativos de clubes onde fez história.

Clubes em que Montillo atuou:

San Lorenzo (Argentina)

Monarcas Morelia (México)

Universidad de Chile (Chile)

Cruzeiro

Santos

Shandong Luneng (China)

Botafogo

Tigre (Argentina)

O auge no Brasil e idolatria no Chile

Montillo ganhou notoriedade no Brasil ao brilhar com a camisa da Universidad de Chile na Libertadores de 2010, especialmente após atuações contra o Flamengo. Pouco depois, foi contratado pelo Cruzeiro, onde viveu o melhor momento da carreira. Em Belo Horizonte, foi artilheiro, líder em assistências e duas vezes eleito para a seleção do Brasileirão (2010 e 2011).

Depois, defendeu o Santos e jogou na China, até sofrer com uma sequência de lesões que o fizeram anunciar a aposentadoria em 2017, quando atuava pelo Botafogo.

A volta por cima e despedida emocionante

Após anunciar o fim da carreira, Montillo surpreendeu ao retornar aos gramados em 2018, defendendo o Tigre, da Argentina, onde foi destaque do campeonato e líder de assistências. Em 2020, voltou para a Universidad de Chile, encerrando a carreira de forma simbólica e emocionante, no clube onde se tornou ídolo. A aposentadoria definitiva aconteceu em 2021.

Seleção Argentina

Montillo disputou 6 partidas pela Seleção principal da Argentina entre 2011 e 2013, após se destacar no futebol brasileiro. Também representou o país no Mundial Sub-20 de 2003.

