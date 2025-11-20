Escalações de Juventude x Cruzeiro: novidade de última hora na Raposa

O Cruzeiro terá uma formação fora da habitual na partida desta quinta-feira (20), contra o Juventude, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada do Brasileirão. Além de não contar com três titulares suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Christian, Matheus Pereira e Arroyo, o técnico Leonardo Jardim perdeu também o meia Eduardo, com uma contusão na coxa esquerda.

Eduardo seria o substituto de Christian no meio-campo celeste, mas se machucou no empate por 0 a 0 com o Fluminense, domingo (9), no Mineirão, conforme informação divulgada pelo Cruzeiro na manhã desta quinta-feira (20). No jogo passado, Eduardo entrou no lugar do capitão Lucas Silva, que estava suspenso.

Sem Eduardo e Walace, também suspenso, Leonardo Jardim optou pela escalação de Matheus Henrique, recuperado de fratura na costela, sofrida no empate por 1 a 1 com o Sport, no Mineirão, dia 5 de outubro. Nas demais vagas, foram confirmados Gabigol e Sinisterra. Assim o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Gabigol; Kaio Jorge e Sinisterra.

Volante Lucas Silva volta à equipe depois de cumprir suspensão (Foto: Caíque Coufal/Cruzeiro)

Em terceiro lugar com 64 pontos, o Cruzeiro já se classificou para as fases preliminares da Copa Libertadores de 2026 e, na rodada desta quinta-feira (20), pode se garantir na fase de grupos da competição sul-americana. Para isso, além de derrotar o Juventude, precisa contar com empate do Bahia para o Fortaleza, em Salvador.

Juventude também tem desfalques para enfrentar o Cruzeiro

No Juventude, o técnico Thiago Carpini também tem problemas. O zagueiro Rodrigo Sam levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vasco por 3 a 1, em São Januário, dia 8. E Wilker Ángel precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, com lesão na coxa.

continua após a publicidade

Na 18ª colocação, com 32 pontos, o time gaúcho, que tem a terceira pior campanha como mandante no Brasileirão, precisa da vitória diante do Cruzeiro para se manter na briga para escalar do descenso para a Série B. A equipe está escalada com:

Jandrei; Igor Formgia, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Rafael Bilu e Gabriel Taliari.