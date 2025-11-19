Juventude x Cruzeiro: Ênio comenta gols na Série A e a busca para deixar o Z-4

O Juventude vive um momento decisivo no Campeonato Brasileiro e segue em preparação para mais um compromisso importante na competição. A equipe de Caxias do Sul, que ocupa atualmente a 18ª posição na tabela, com 32 pontos, enfrenta uma sequência de jogos que podem definir seu futuro na luta para evitar o rebaixamento à Série B. Entre os jogadores com maior participação ofensiva está o atacante Ênio, que soma três gols nesta edição da Série A e registra seu melhor desempenho em uma temporada na elite do futebol nacional.

O próprio atleta reconhece a relevância do momento individual e coletivo, destacando sua evolução na temporada e o papel que busca desempenhar dentro da equipe.

— Por mais que eu não seja um jogador de área, é sempre esperado que um atacante faça gols com frequência. Fico satisfeito em ser um dos principais artilheiros do clube na Série A e espero terminar a temporada com ainda mais gols marcados — afirmou.

O próximo compromisso do Juventude será na quinta-feira, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, quando o time receberá o Cruzeiro. O duelo, tratado internamente como fundamental para a sequência do campeonato, é mais um confronto direto para uma equipe que busca sair da zona de rebaixamento e somar pontos para permanecer na primeira divisão. Ênio reforça a importância do resultado e a necessidade de foco total na partida.

— Como todas as partidas que virão a seguir, essa é também uma final para nós. Estamos plenamente cientes disso e buscaremos a todo custo vencer. Contamos com a presença dos nossos torcedores e esperamos que eles, uma vez mais, tenham um papel de destaque — concluiu.

Enquanto a data do confronto se aproxima, o Juventude intensifica os trabalhos no CT e tenta ajustar detalhes táticos para enfrentar o time mineiro. O clube entende que o apoio da torcida no Alfredo Jaconi pode ter influência direta no desempenho da equipe e que a participação ativa de jogadores como Ênio será essencial na tentativa de conquistar pontos que mantenham vivo o objetivo de escapar da queda para a Segundona.

