Com Gabigol, Cruzeiro enfrenta o Juventude em Caxias do Sul (RS)

O atacante Gabigol voltará a ser titular do Cruzeiro na partida desta quinta-feira (20), contra o Juventude, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deverá ser o escolhido do técnico Leonardo Jardim para o lugar do meia Matheus Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

É na posição de Matheus Pereira, mais recuado, na armação das jogadas, que Gabigol tem recebido mais chances com Leonardo Jardim. Foi assim na partida contra o Juventude, pelo turno, no Mineirão, quando o meia foi poupado inicialmente. Gabigol começou como titular e marcou duas vezes, uma de pênalti, na goleada por 4 a 0, em 20 de julho.

Gabigol já atuou em 26 partidas do Cruzeiro no Brasileirão, seis delas como titular. O atacante marcou seis gols, o último no empate por 1 a 1 com o Sport, no Mineirão, em 5 de outubro, e deu duas assistências. Na temporada, são 48 jogos, 14 gols e quatro assistências com a camisa do Cruzeiro.

A permanência de Gabigol na Toca da Raposa em 2026 ainda não é certa, apesar de o contrato do jogador terminar apenas em 2028. A condição de reserva não agrada ao atacante, que já anunciou que vai conversar com a diretoria e com Leonardo Jardim sobre o assunto ao fim da temporada.

Sinisterra também deverá ser titular do Cruzeiro diante do Juventude

Quem também deve ganhar chance de começar jogando contra o Juventude é o atacante colombiano Sinisterra, no lugar do equatoriano Arroyo, outro suspenso. Uma das principais contratações do Cruzeiro na temporada, Sinisterra, que chegou ao clube em agosto, disputou apenas oito jogos, mas ainda não foi titular nenhuma vez. O atacante enfrentou duas contusões musculares nas coxas.

Atacante Sinisterra, em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No meio-campo, Eduardo, que substituiu Lucas Silva, suspenso no empate com o Fluminense, deverá ser mantido, agora no lugar de Christian, que levou o terceiro cartão amarelo diante do time carioca. Lucas Silva retorna, e o zagueiro Fabrício Bruno está confirmado, após participar dos amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia na Europa.

Uma novidade estará no banco de reservas. O meia Matheus Henrique seguiu com a delegação para Caxias do Sul (RS), recuperado de fratura em dois arcos da costela, sofrida no empate com o Sport por 1 a 1, no Mineirão, em 5 de outubro.