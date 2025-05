Escalações de Cruzeiro x Vila Nova-GO: Gabigol está de volta

O atacante Gabigol está de volta ao time do Cruzeiro para a partida desta quinta-feira (1º), às 21h30, no Mineirão, contra o Vila Nova-GO, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogador perdeu a vaga na equipe da Raposa desde o empate por 1 a 1 com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, em 13 de abril. Desde então, ficou no banco duas vezes sem entrar em campo, participou dos jogos contra Bahia e Red Bull Bragantino e começou jogando no time reserva que perdeu para o Palestino, pela Copa Sul-Americana.

O técnico Leonardo Jardim decidiu poupar o atacante Wanderson, o volante Lucas Silva, o lateral Fagner e o meia Matheus Pereira, que estão com maior desgaste físico. A preocupação do treinador é com a partida de domingo (4), contra o Flamengo, no Mineirão, às 18h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro vai enfrentar o Vila Nova-GO com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Christian e Eduardo; Marquinhos, Gabigol e Kaio Jorge.

Destaque na vitória sobre o Vasco, Cássio enfrenta o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Vila Nova-GO está em terceiro lugar na Série B do Brasileirão e, na Copa do Brasil, já eliminou a Inter de Limeira e o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante (SP).

O técnico Rafael Lacerda escala o Tigre com:

Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Arilson e Igor Henrique; Todinho, Facundo Labandeira e Gabriel Poveda

Veja o retrospecto de Cruzeiro x Vila Nova-GO

Cruzeiro e Vila Nova-GO já se enfrentaram 13 vezes, com sete vitórias da Raposa, duas do Tigre (ambas em Goiânia) e quatro empates. Foram 15 gols do Cruzeiro e cinco do time goiano – ainda houve dois jogos com times reservas, com uma vitória por 1 a 0 para cada lado.

As duas equipes se encontraram na Copa do Brasil de 2003, quando o Cruzeiro conquistou o título pela quarta vez – atualmente é o clube que mais ganhou a competição, com seis conquistas. Pelas oitavas de final daquele ano, o Cruzeiro, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, venceu por 2 a 0, no Mineirão, e por 2 a 1, no Serra Dourada.