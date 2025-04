Cruzeiro tem ampla vantagem no confronto com o Vila Nova-GO

O Cruzeiro leva boa vantagem no confronto com o Vila Nova-GO, adversário desta quinta-feira (1º), no Mineirão, às 21h30, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes já se enfrentaram 13 vezes, com sete vitórias da Raposa, duas do Tigre (ambas em Goiânia) e quatro empates. Foram 15 gols do Cruzeiro e cinco do time goiano – ainda houve dois jogos com times reservas, com uma vitória por 1 a 0 para cada lado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro e Vila Nova-GO já se enfrentaram numa edição da Copa do Brasil. Foi no ano de 2003, quando a equipe celeste conquistou o título pela quarta vez – atualmente é o clube com mais títulos da competição, com seis conquistas. Pelas oitavas de final daquele ano, o Cruzeiro, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, venceu por 2 a 0, no Mineirão, e por 2 a 1, no Serra Dourada.

Outro confronto histórico de boa recordação para o Cruzeiro foi na final da Copa Centro-Oeste de 1999 – o torneio reunia equipes do Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo. A Raposa, do técnico Levir Culpi, venceu o primeiro jogo no Mineirão por 3 a 0. Perdeu o segundo, no Serra Dourada, por 2 a 1, e ficou com o título ao empatar o terceiro por 0 a 0, também em Goiânia.

continua após a publicidade

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, estreia na Copa do Brasil (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Últimos jogos entre Cruzeiro e Vila Nova-GO foram pela Série B do Brasileirão

Os últimos confrontos foram pela Série B do Brasileirão. Em 2021, foram dois empates: 0 a 0 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, e 1 a 1, no Independência. No ano seguinte, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 no Mineirão e perdeu por 1 a 0, em Goiânia.

Essa é a 20ª participação do Vila Nova-GO em Copas do Brasil. As melhores campanhas foram em 1998 e em 2003, quando o time goiano chegou às oitavas de final. Em 1998, foi eliminado pelo Vasco, e, cinco anos depois, pelo Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e prováveis escalações

Nesta Copa do Brasil, o Vila Nova-GO eliminou a Inter de Limeira, na primeira fase, nos pênaltis, depois de empatar sem gol, no interior paulista. Na segunda fase, o time goiano passou pelo Rio Branco de Venda Nova do Imigrante (ES), com goleada por 6 a 0, em Goiânia.