Cruzeiro busca sétimo título da Copa do Brasil em 2025

O Cruzeiro inicia nesta quinta-feira (1º), contra o Vila Nova-GO, no Mineirão, às 21h30, a busca pelo sétimo título da Copa do Brasil. A Raposa é o maior vencedor do torneio e espera repetir as conquistas de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. A equipe celeste estreia direto na terceira fase da competição por ter ficado em nono lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. O jogo de volta contra o Vila Nova-GO será dia 22, no Serra Dourada, em Goiânia.

Desde que conquistou os dois últimos títulos, em 2017 e 2018, no entanto, o Cruzeiro não vem fazendo boas campanhas na Copa do Brasil. A exceção foi justamente no ano seguinte ao bi. Em 2019, sob o comando do técnico Mano Menezes, a equipe estreou nas oitavas de final e eliminou o Fluminense nos pênaltis. Nas quartas, passou pelo Atlético-MG. Mas foi eliminado pelo Internacional na semifinal, com duas derrotas – Rogério Ceni já dirigiu o time no jogo de volta.

Em 2020, quando já estava na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro parou na terceira fase, eliminado pelo CRB, depois de passar por São Raimundo-RR e Boa Esporte. O desempenho se repetiu no ano seguinte. A Raposa voltou a eliminar o São Raimundo-RR na primeira fase, passou pelo América-RN na segunda, mas foi eliminado nos pênaltis pelo Juazeirense-BA.

Na edição de 2022, o Cruzeiro chegou às oitavas de final. Passou por Sergipe, Tuntum-MA e Remo, mas perdeu as duas partidas para o Fluminense. Em 2023, a Raposa, campeão da Série B no ano anterior, estreou na terceira fase: eliminou o Náutico, mas parou no Grêmio. No ano passado, a decepção foi maior. Logo na primeira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi derrotado pelo Sousa por 2 a 0, em jogo único na Paraíba.

