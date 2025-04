Escalações de Cruzeiro x Mushuc Runa: destaque está de volta

O meia Matheus Pereira está de volta ao time titular do Cruzeiro, que enfrenta o Mushuc Runa, do Equador, nesta quarta-feira (9), às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. No domingo (9), o jogador anunciou o nascimento do primeiro filho, Theo. O meia não vinha jogando fora de Belo Horizonte para acompanhar a gravidez da esposa Thalyta.

A última vez em que Matheus Pereira começou como titular foi no empate por 1 a 1 com o América, no jogo de ida pela semifinal do Campeonato Mineiro, no Mineirão, em 16 de fevereiro. Outra novidade é a volta de Marlon à lateral esquerda.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Matheus Pereira; Gabigol e Dudu.

Três jogadores estão fora do jogo por problemas físicos. O meia Japa recupera o condicionamento físico, após contusão na coxa esquerda. O atacante Dinenno está na reta final de recuperação após cirurgia no joelho direito. E o zagueiro João Marcelo faz tratamento de lesão ligamentar no joelho direito.

O Mushuc Runa, do técnico Ever Almeida, vai jogar com:

Formento, Bentaberry, Quintero, Gracia e Haquín; Tapiero, Dávila, Penilla e Orejela; Simisterra e Caicedo.

A partida não terá a presença de torcida, porque o Cruzeiro foi punido pela Conmebol, pelo uso de sinalizadores em jogo do ano passado no Mineirão, também pela Sul-Americana.

Na primeira rodada da Sul-Americana, o Cruzeiro perdeu para o Unión por 1 a 0, em Santa Fé, na Argentina, dia 1º. O Mushuc Runa venceu o Palestino por 3 a 2, em Riobamba, no Equador, no dia 3.

Na primeira rodada, o Cruzeiro perdeu para o Unión de Santa Fé por 1 a 0, na Argentina. (Foto: Jose Almeida/AFP)

Esse será o primeiro confronto entre as duas equipes, que têm a mesma data de fundação. O Cruzeiro foi fundado em 2 de janeiro de 1921, e o Mushuc Runa, 82 anos depois.

Mudança de local em jogo do Cruzeiro pela Copa Sul-Americana

A Conmebol informou, na tarde desta quarta-feira (9), a mudança do local do jogo do Cruzeiro contra o Palestino, no Chile, em 24 de abril, pela 3ª rodada do Grupo E da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília).

O jogo, que estava marcado para o Estádio Municipal de Santiago, será realizado no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, com capacidade para 18 mil torcedores, em Coquimbo, a 462 km da capital chilena.