Cruzeiro: adversário na Copa do Brasil traz boas lembranças

O Cruzeiro estreia na Copa do Brasil deste ano enfrentando o Vila Nova-GO, pela terceira fase. O primeiro jogo será no Mineirão, na data-base de 30 de abril, e a volta, no Serra Dourada, na semana do dia 21 de maio – posteriormente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai definir os dias exatos dos confrontos. A Raposa entra direto na terceira fase da competição por ter terminado em nono lugar do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Cruzeiro e Vila Nova-GO já se enfrentaram numa edição da Copa do Brasil. Foi no ano de 2003, quando a equipe celeste conquistou o título pela quarta vez – atualmente é o clube com mais títulos da competição, com seis conquistas. Pelas oitavas de final daquele ano, o Cruzeiro, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, venceu por 2 a 0, no Mineirão, e por 2 a 1, no Serra Dourada.

Outro confronto histórico de boa recordação para o Cruzeiro foi na final da Copa Centro-Oeste de 1999 – o torneio reunia equipes do Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo. A Raposa, do técnico Levir Culpi, venceu o primeiro jogo no Mineirão por 3 a 0. Perdeu o segundo, no Serra Dourada, por 2 a 1, e ficou com o título ao empatar o terceiro por 0 a 0, também em Goiânia.

Adversário do Cruzeiro já aplicou goleada nesta Copa do Brasil

Nesta Copa do Brasil, o Vila Nova-GO eliminou a Inter de Limeira, na primeira fase, nos pênaltis, depois de empatar sem gol, no interior paulista. Na segunda fase, o time goiano passou pelo Rio Branco de Venda Nova do Imigrante (ES), com goleada por 6 a 0, em Goiânia.

Cada equipe da terceira fase da Copa do Brasil receberá R$ 2.315.250 de premiação da CBF pela participação. Os clubes que avançarem às oitavas de final terão um prêmio de R$ 3.638.250.