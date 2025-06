Jogador do Cruzeiro é atração em partida do Mundial de Clubes

De férias no Cruzeiro, o meia Eduardo aproveitou para acompanhar de perto o Mundial de Clubes da Fifa nos Estados Unidos. Ex-jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Eduardo esteve no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida, nesta quarta-feira (18), para assistir à estreia da equipe no torneio – o empate por 1 a 1 com o Real Madrid, pelo Grupo H.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Reconhecido pelos torcedores árabes, Eduardo foi muito cumprimentado, conforme mostram as imagens da rede X do Al-Hilal:

O meia Eduardo, do Cruzeiro, é considerado um dos grandes ídolos da história recente do Al-Hilal. O jogador atuou pelo clube saudita por cinco temporadas, de 2015 até 2020, e conquistou sete títulos: a Liga dos Campeões da Ásia 2019, a Liga da Arábia Saudita de 2016/2017, 2017/2018 e 2019/2020; a Supertaça da Arábia Saudita de 2015 e 2018 e a King’s Cup de 2016/1017.

Eduardo também é o segundo maior artilheiro estrangeiro e quarto da história do Al-Hilal, com 79 gols em 150 jogos.

O jogador do Cruzeiro também conversou com o auxiliar técnico argentino Emiliano Diaz, com quem trabalhou por três temporadas no Al-Hilal.

Eduardo está fora da próxima partida do Cruzeiro pelo Brasileirão

Na última partida do Cruzeiro antes da pausa do Campeonato Brasileiro, o empate por 0 a 0 com o Vitória, no Barradão, em Salvador, na quinta-feira (12), Eduardo passou por uma situação difícil. Numa falta cometida sobre o lateral Jamerson, o companheiro de profissão sofreu fratura no tornozelo direito. Eduardo foi expulso, no fim do primeiro tempo, e deixou o campo chorando.

continua após a publicidade

Por causa da expulsão, Eduardo, que havia sido escalado no lugar de Christian, suspenso, ficará de fora da partida contra o Grêmio, dia 13 de julho, no Mineirão, na retomada do Brasileirão. Os jogadores do Cruzeiro retornam das férias na próxima sexta-feira (27).