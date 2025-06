Fagner, do Cruzeiro, comemora convocação do filho para Seleção

O lateral-direito Fagner, do Cruzeiro, comemorou a primeira convocação do filho para Seleção Brasileira. O jovem meia Henrique Lemos, de 15 anos, foi chamado para defender o Brasil na Copa 2 de Julho, tradicional torneio de base disputado na Bahia. A edição desse ano, a 14ª, será disputada de 2 a 13 de julho, em Salvador.

- Parabéns, filho!!! Temos enorme orgulho e amamos muito você. Fruto do esforço e das renúncias da sua parte. Que seja a 1ª de muitas!!! – postou Fagner em um storie, no Instagram.

Filho de Fagner, Henrique Lemos, é convocado para Seleção Sub-15 (Foto: Reprodução Instagram)

O lateral Fagner revelou a emoção pelo sucesso do filho:

- Como não se emocionar! Vc é digno meu filho e merecedor de tudo isso! Deus lhe guie e guarde de todo o mal! Te amo – escreveu o ex-lateral do Corinthians.

Fagner comemora convocação do filho, Henrique Lemos, para Seleção Sub-15 (Foto: Reprodução Instagram)

Henrique Lemos passou a fazer parte das categorias de base do Cruzeiro este ano, com a vinda do pai para a Toca da Raposa. Assim como Fagner, o garoto defendia o Corinthians, com o qual tinha contrato de formação. Os dois clubes chegaram a um acordo para a transferência do jogador para Belo Horizonte.

Emprestado até dezembro, o lateral Fagner passou a ter mais chances de atuar com o técnico Leonardo Jardim a partir de abril. No entanto, o jogador ficou de fora das duas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro, contra Palmeiras (2 a 1) e Vitória (0 a 0). Ao todo, são 15 jogos. O lateral ainda não marcou pelo Cruzeiro e tem uma assistência.

Além do filho de Fagner, dois garotos da base do Cruzeiro foram convocados

Além de Henrique Lemos, dois garotos foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-15 pelo técnico Guilherme Dalla Déa: o zagueiro Júlio César e o atacante Thaylon. A própria equipe do Cruzeiro também vai participar do torneio em Salvador, no próximo mês.