Cruzeiro leva ampla vantagem sobre adversários equatorianos

O Cruzeiro fará um confronto inédito contra o Mushuc Runa, do Equador, nesta quarta-feira (9), pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, às 21h30, no Mineirão - inclusive, essa será apenas a segunda partida que o clube equatoriano faz fora do país. Mas a Raposa já enfrentou adversários equatorianos em 14 oportunidades e tem ampla vantagem no retrospecto.

Em 14 partidas, são nove vitórias, três empates e apenas duas derrotas. O Cruzeiro marcou 23 gols e sofreu nove. O primeiro confronto foi contra a LDU, pela Copa Libertadores de 1976. Curiosamente, nas duas conquistas do título sul-americano, a Raposa passou por clubes equatorianos. Em 1997, o adversário foi o El Nacional.

A última vez em que o Cruzeiro enfrentou um time equatoriano foi na Copa Sul-Americana do ano passado. Pela fase de grupo, a equipe comandada pelo técnico argentino Nicolás Larcamón empatou por 0 a 0 com a Universidad Católica, em Quito, na estreia na competição. No Mineirão, já com o técnico Fernando Seabra, a Raposa venceu por 1 a 0.

Veja a relação dos 14 confrontos do Cruzeiro contra equatorianos: