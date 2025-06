Cruzeiro negocia volante com futebol paraguaio

O Cruzeiro está negociando o volante Fabrizio Peralta com o Cerro Porteño, do Paraguai. O jogador de 22 anos será emprestado por um ano ao clube que o revelou, sem fixação do valor para uma futura compra. O anúncio oficial da transferência deverá ocorrer nos próximos dias.

Peralta foi revelado pelas categorias de base do Cerro Porteño, do qual é declaradamente torcedor. Em julho do ano passado, o paraguaio foi adquirido pelo Cruzeiro por US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões), por 60% dos direitos econômicos, mas não rendeu o que era esperado na Toca da Raposa. A intenção da diretoria celeste, com o empréstimo ao clube paraguaio, é que o jogador volte a atuar em alto nível para que o Cruzeiro recupere o investimento feito.

Em fevereiro deste ano, Fabrizio Peralta foi emprestado ao Athletico-PR para a Série B do Brasileiro, mas, no Furacão, o volante também não conseguiu espaço. O jogador não atuou sequer em uma partida pela equipe paranaense, mesmo com a passagem de três treinadores, Maurício Barbieri, o interino João Correia e, por último, Odair Hellmann. Peralta apenas ficou no banco de reservas em 10 partidas.

Com contrato com o Cruzeiro até junho de 2029, Fabrizio Peralta disputou 14 partidas com a camisa celeste. Foram 12 em 2024 e apenas duas nesta temporada, contra o São Paulo, pela FC Series, em Orlando (EUA) e na estreia no Campeonato Mineiro, diante do Tombense, no Mineirão. Em ambas, começou no banco de reservas.

Outro paraguaio pode deixar o Cruzeiro nos próximos dias

Outro jogador do Cruzeiro que pode voltar ao futebol paraguaio é o zagueiro Mateo Gamarra. Sem espaço na equipe do técnico Leonardo Jardim, o jogador está na mira do Olimpia, clube que defendeu de 2021 a 2023.

Zagueiro Mateo Gamarra jogou apenas seis vezes pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Gamarra chegou à Toca da Raposa em fevereiro, por empréstimo de um ano, numa troca com o atacante Tevis com o Athletico-PR. O zagueiro disputou seis jogos pelo Cruzeiro, o último deles o empate por 0 a 0 com o Unión Santa Fe, da Argentina, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, em 28 de maio, quando o treinador escalou uma equipe reserva.