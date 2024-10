Cruzeiro enfrenta Bahia após Data Fifa e mira primeiro triunfo de Diniz

Fernando Diniz (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Publicada em 18/10/2024 - 14:32 • Belo Horizonte

De volta a campo, o Cruzeiro enfrenta nesta sexta-feira (18) o Bahia, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Ao longo das duas últimas semanas, o elenco participou de dez sessões de treinamento na Toca da Raposa 2, e após a Data Fifa mira a primeira vitória de Fernando Diniz no comando do time mineiro.

Em 8° lugar no torneio, com 43 pontos, o Cruzeiro só venceu um jogo nas últimas 10 partidas. O último triunfo da Raposa no Brasileirão foi na 25ª rodada, por 3 a 1 em cima do Atlético-GO, em primeiro de setembro.

O time comandado por Rogério Ceni chega para o duelo com 45 pontos, na 7ª posição. Se superado, a Raposa assume o lugar do time baiano.

Como mandante, o Cruzeiro ocupa a sexta melhor posição no ranking do torneio, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Em 14 jogos em casa, o time celeste conquistou 30 pontos, com nove vitórias, três empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 71.43%.

Desde a chegada de Diniz ao Cruzeiro, o treinador mira o primeiro triunfo no comando celeste e segue em busca de uma vaga na tão sonhada Copa Libertadores. O feito pode ser alcançado via Brasileirão ou conquistando a Sul-Americana, já que o clube mineiro está nas semifinais do torneio.

Retrospecto do duelo

No histórico do confronto direto desta sexta-feira, o Cruzeiro leva a melhor. Até aqui são 69 jogos disputados contra o Bahia, com 35 vitórias para a Raposa, 17 derrotas e 17 empates.

Em 2023, o time mineiro ultrapassou a marca de 100 gols marcados sobre o tricolor baiano. Até o momento, são 105 gols a favor da Raposa e 64 gols sofridos.

No Gigante da Pampulha, o Cruzeiro mantém uma invencibilidade de 11 anos diante do Tricolor de Aço. A última derrota no Mineirão foi em dezembro de 2013, em uma partida válida pelo retorno do Brasileiro. Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes, com quatro vitórias do Cruzeiro e dois empates no estádio.

Como vem o Cruzeiro?

Para a partida desta sexta-feira, Fernando Diniz não vai poder contar com o meia Matheus Henrique. O atleta foi diagnosticado com uma lesão no quadril no início de outubro e segue sob os cuidados do departamento médico. Walace deve assumir a vaga do camisa 97.

O atacante Lautaro Díaz, que durante a semana realizou trabalhos de equilíbrio e força, também não está disponível. Segundo o Cruzeiro, o jogador irá cumprir um cronograma específico de reequilíbrio e fortalecimento muscular. Álvaro Barreal pode iniciar a partida.

O goleiro Cássio, que vem se recuperando de um edema na coxa direita, é dúvida para o duelo. O arqueiro dividiu as atividades entre os treinamentos e a fisioterapia durante a semana, mas a tendência é que tenha condições de defender a meta cruzeirense.

Provável escalação

Cássio (Anderson); William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba, Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Kaio Jorge e Gabriel Verón.

Lesionados: Juan Dinenno (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Matheus Henrique (lesão em um músculo do quadril).

Transição/Preparação física: Rafa Silva, Japa, Vitinho e Lautaro Díaz.

Pendurados: Cássio, Kaiki, Ramiro, Walace, Vitinho, Barreal, Rafa Silva, Gabriel Verón e Kaio Jorge.