Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro

Dono de uma das maiores histórias entre os clubes do Brasil, o Cruzeiro possui diversas glórias em seu repertório, o que obviamente também traz grandes jogadores que jogaram pelo Cabuloso. O Lance! traz nessa matéria os jogadores com mais títulos na história do Cruzeiro; Confira abaixo:

Ricardinho é o jogador com mais títulos na história do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Cruzeiro

15 títulos: Ricardinho

Com mais de 400 jogos pela equipe mineira, Ricardinho é o jogador com mais títulos pelo Cruzeiro. O ex-volante jogou no clube entre 1994-2002 e no ano de 2007. Entre as principais conquistas do atleta, estão a Copa Libertadores de 1997, o bicampeonato da Copa do Brasil em 1996 e 2000, além de ser tetracampeão do Campeonato Mineiro nos anos de 1994, 1996, 1997 e 1998.

14 títulos: Marcelo Ramos

Logo após Ricardinho, Marcelo Ramos é o jogador que mais títulos conquistou com o Cabuloso, com um total de 14. Atuando na equipe entre os anos de 1995-2003, o atleta participou das conquistas da Libertadores de 1997, as Copas do Brasil de 1996 e 2003, além de também ser tetra do Campeonato Mineiro, mas dos anos de 1996, 1997, 1998 e 2003.

13 títulos: Piazza

Com 13 títulos em sua carreira pelo Cruzeiro, Piazza é o próximo da lista. Ele atuou em 14 temporadas pelo clube (1964-1978) e entre seus principais troféus estão: o Campeonato Brasileiro de 1966, a Libertadores do ano de 1976, além de ser decacampeão do Campeonato Mineiro com o Cabuloso durante a sua passagem pelo clube.

12 títulos: Nonato, Fábio e Zé Carlos

Com 12 títulos pelo clube, temos um empate triplo. Zé Carlos é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Cabuloso. Ele conquistou o Brasil em 1966, além de também ter atingido a glória nas Américas no ano de 1976 ao ganhar a Libertadores. O atleta também é eneacampeão do Campeonato Mineiro.

Nonato é um dos maiores laterais da história do clube. Como seus títulos de maior expressão estão a Libertadores de 1997, as Copas do Brasil de 1993 e 1996, além de quatro títulos do Campeonato Mineiro.

Com 12 títulos, Fábio é um dos maiores vencedores da história do Cruzeiro (Foto: Cristiane Mattos / Light Press / Cruzeiro)

Já Fábio é um dos grandes personagens recentes do Cruzeiro. O goleiro é certamente um dos maiores ídolos do clube, além de ser o atleta que mais atuou pelo Cabuloso. Ele venceu o Campeonato Brasileiro em duas oportunidades, além de ser tricampeão da Copa do Brasil e heptacampeão do Campeonato Mineiro.

Veja outros jogadores que mais foram campeões pelo Cruzeiro