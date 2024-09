Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, durante partida contra o Libertad, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana 2024. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 22:46 • Rio de Janeiro

O Cruzeiro recebe o Libertad, do Paraguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana e vai confirmando a classificação para as semifinais em partida de estreia de Fernando Diniz. Kaio Jorge marcou no primeiro tempo e vai confirmando a classificação do Cabuloso.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, durante partida contra o Libertad, noMineirão pela Copa Sul-Americana 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Em partida que marca a estreia de Fernando Diniz à frente da equipe, os torcedores cruzeirenses aprovaram os primeiros minutos do técnico à beira do gramado. Com comparações com o técnico espanhol Pep Guardiola, o brasileiro recebeu elogios nas redes sociais. Confira os comentários: