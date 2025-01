Dudu no Cruzeiro: veja a apresentação do atacante ao vivo

Dudu é o primeiro reforço a ser apresentado pelo Cruzeiro para esta temporada. O atacante concede uma entrevista coletiva às 13h desta sexta-feira (3), na Toca da Raposa. Confira ao vivo e com imagens no player acima.

continua após a publicidade

Cruzeiro apresenta Dudu nesta sexta-feira (3) (Foto: Reprodução/TV Cruzeiro)

➡️ Atacante Dudu volta à Toca da Raposa nesta sexta-feira (3)

➡️Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estreia de Dudu no Cruzeiro será somente no fim do mês

O torcedor do Cruzeiro, no entanto, ainda terá de aguardar quase um mês para ver de perto os atacantes Gabigol e Dudu e demais reforços em campo. A equipe fará pré-temporada nos Estados Unidos, onde jogará contra o São Paulo, no dia 15, e contra o Atlético-MG, no dia 18, em Orlando, na Flórida.

A estreia no Campeonato Mineiro, dia 19, contra o Tombense, no Mineirão, será com time alternativo. E o Cruzeiro voltará a jogar em casa somente no dia 26, contra o Betim, pela terceira rodada. No dia 22, o jogo contra o Athletic será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.