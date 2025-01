Atacante Dudu volta à Toca da Raposa nesta sexta-feira (3)

O atacante Dudu, mais um reforço do Cruzeiro para esta temporada, será apresentado nesta sexta-feira (3), às 13h, na Toca da Raposa. O jogador voltará ao clube em que foi revelado depois de 14 anos e vestirá a camisa 7. Dudu acertou contrato por três temporadas, depois de ter rescindido antecipadamente com o Palmeiras.

continua após a publicidade

O atacante Dudu, que completa 33 anos na terça-feira (7), volta ao clube no qual começou a carreira. De 2009 a 2011, ele disputou apenas 26 partidas pelo Cruzeiro, com três gols – teve um período por empréstimo no Coritiba. No Palmeiras, seu clube anterior, foram praticamente 10 anos – houve rápida saída para o Al Duhail, do Catar, em 2020/2021 -, com 12 títulos conquistados, 462 partidas, 88 gols e 102 assistências.

Dudu iniciou a carreira no Cruzeiro, clube que defendeu de 2009 a 2011 (Foto: Cruzeiro)

No entanto, na última temporada, Dudu perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira, após lesão no ligamento do joelho direito, sofrida em agosto de 2023. Em junho, o atacante chegou a acertar a volta ao Cruzeiro, mas, mesmo após o anúncio do clube, desistiu da transferência, após pressão da torcida palmeirense. A contratação do atacante Dudu anunciada pelo dono da SAF, Pedro Lourenço, no dia 23 passado.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro recebe mensagens pelo aniversário de 104 anos

No sábado (4), o clube promoverá evento no Mineirão, com presença da torcida, para apresentar outro grande reforço para 2025: o atacante Gabigol. Outras contratações já confirmadas pelo Cruzeiro são o atacante Bolasie, ex-Criciúma, o volante Christian, ex-Athletico-PR, e o meia Rodriguinho, ex-América. Estão próximos do anúncio também o meia Eduardo, o atacante Marquinhos e o lateral-direito Fágner.

Estreia de Dudu diante da torcida será somente no fim do mês

O torcedor do Cruzeiro, no entanto, ainda terá de aguardar quase um mês para ver de perto os atacantes Gabigol e Dudu e demais reforços em campo. A equipe fará pré-temporada nos Estados Unidos, onde jogará contra o São Paulo, no dia 15, e contra o Atlético-MG, no dia 18, em Orlando, na Flórida.

continua após a publicidade

A estreia no Campeonato Mineiro, dia 19, contra o Tombense, no Mineirão, será com time alternativo. E o Cruzeiro voltará a jogar em casa somente no dia 26, contra o Betim, pela terceira rodada. No dia 22, o jogo contra o Athletic será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.