Globo adquire direitos de torneio com Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG

A Globo adquiriu os direitos de transmissão de mais um campeonato para a temporada de 2025. Nesta quinta-feira (2), a emissora anunciou a exibição da FC Series, torneio amistoso disputado em janeiro, nos Estados Unidos, que terá as presenças de Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG.

A emissora irá transmitir a competição, que ocorre entre os dias 15 e 25 de janeiro, no Sportv e no Premiere. O acordo, não exclusivo, foi realizado com a Brax, empresa responsável por negociar os direitos de transmissão do evento no Brasil. Além dos quatro brasileiros, o Orlando City também participa do torneio.

Origem da FC Series

A FC Series surgiu como uma evolução da Florida Cup, ampliando o alcance e a competitividade do torneio. Desde sua criação, tem atraído clubes renomados, proporcionando confrontos de alto nível e servindo como uma plataforma de preparação para as temporadas oficiais. As partidas serão realizadas na Flórida.

Veja o calendário da competição:

15/1 - 21h30

Cruzeiro x São Paulo (Orlando)

18/1 - 17h

Atlético-MG x Cruzeiro (Orlando)

19/1 - 17h

São Paulo x Flamengo (Miami)

25/1 - 17h

Orlando City x Atlético-MG (Orlando)