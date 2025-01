Ex-Flamengo analisa proposta e estipula valor por Fabrício Bruno: ‘No mínimo’

O Cruzeiro realizou uma proposta pelo zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo. Segundo o jornalista Venê Casagrande, a Raposa ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos. Para Zinho, ex-jogador do clube, o negócio é "ruim" para o Rubro-Negro.

- Para o Cruzeiro é excelente, é um valor baixo para o potencial do Fabrício Bruno. Com esse dinheiro, o Flamengo não contrata um jogador do nível dele no mercado. Para o Flamengo é ruim, acredito que a diretoria não vai aceitar essa proposta, mesmo se o jogador falar que quer ir - começou Zinho.

- Para sair, acho que tem que ser no mínimo 10 milhões de euros para começar a ter conversa. Para ele, é ótimo porque chega jogando e abre a possibilidade dele ter vaga na Seleção Brasileira de novo. Para o Flamengo não é uma boa, mas para o Cruzeiro é ótimo negócio - completou o comentarista da ESPN.

O Flamengo, por sua vez, já recusou a primeira investida do Cruzeiro. No clube desde 2022, Fabrício Bruno renovou com Rubro-Negro no ano passado e tem contrato até 2028. Em julho, o zagueiro quase foi negociado com o West Ham, da Inglaterra, por 15 milhões de euros (R$ 94,72 milhões na cotação atual).