Após a derrota, torcida festejou a conquista do título com premiação no gramado.

A tarde de 18 de novembro de 2012 era de festa para o torcedor tricolor. Campeão brasileiro de forma antecipada, o Fluminense recebeu o Cruzeiro no Engenhão em clima de celebração. Os 28.438 pagantes, entre mais de 35 mil presentes, estavam ali para ver o tetracampeonato ser consagrado com taça, volta olímpica e aplausos. O placar em si parecia detalhe. Mas mesmo com o clima amistoso nas arquibancadas, dentro de campo o Cruzeiro levou a sério e carimbou a faixa do campeão com uma vitória por 2 a 0. O Lance! relembra Fluminense 0 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2012.

Fluminense 0 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2012

O time comandado por Abel Braga entrou em campo com força máxima, mas em ritmo desacelerado. A intensidade que marcou a campanha do título deu lugar à descontração. Enquanto Fred desfilava com um bigode estilizado e Thiago Neves exibia cabelo pintado de verde, a Raposa aproveitava cada espaço deixado para surpreender. Com Montillo comandando o meio-campo e Rafael em grande tarde no gol, os visitantes fizeram valer a concentração e garantiram o triunfo com autoridade.

Os dois gols foram marcados em momentos-chave. No primeiro tempo, Montillo converteu pênalti sofrido por Anselmo Ramon. Na etapa final, Élber arrancou do meio-campo, deixou Jean e Carleto para trás e bateu cruzado no canto para fechar o placar. O Fluminense até teve mais finalizações — 16 contra 8 — e dominou a posse de bola, mas parou em pelo menos quatro grandes defesas de Rafael, o goleiro reserva de Fábio.

Apesar da derrota, o público saiu satisfeito. Entre os gritos de “tetracampeão” e “olé”, os torcedores celebraram a conquista que veio com antecedência, coroando uma campanha impecável. O Fluminense chegou à 36ª rodada com 76 pontos, quatro a mais que o Atlético-MG, e seguiu com apenas quatro derrotas em toda a competição. O tropeço diante do Cruzeiro serviu apenas como pano de fundo para a festa no Engenhão.

Montillo e Élber brilham, Rafael fecha o gol e Raposa vence no Engenhão

A partida começou com o Fluminense tentando impor seu ritmo. Fred, artilheiro da competição, quase abriu o placar aos 15 minutos, antecipando-se a Rafael e cabeceando por cima. A torcida, empolgada, alternava entre aplausos, cantos e brincadeiras nas arquibancadas. Qualquer lance — fosse um escanteio ou uma bola recuada — era celebrado com gritos de “tetracampeão”. Mas o Cruzeiro tratou de esfriar a empolgação aos 23 minutos, quando Montillo converteu pênalti sofrido por Anselmo Ramon. Gum agarrou o atacante dentro da área, e o árbitro Raphael Claus não hesitou na marcação.

O gol fez o Engenhão silenciar por alguns instantes, mas a euforia tricolor logo voltou. Carleto, Thiago Neves e Deco tentavam articular jogadas, mas o Cruzeiro se defendia bem. Antes do intervalo, Rafael Sobis teve grande chance para empatar: após cruzamento de Carleto, a bola sobrou limpa na pequena área, mas ele se atrapalhou e mandou para trás.

Na volta do intervalo, o Fluminense foi surpreendido logo aos 2 minutos. Élber, jovem promessa da Raposa, arrancou em velocidade, deixou Jean e Carleto pelo caminho e bateu cruzado. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, selando o segundo gol mineiro. O jogo, que já parecia definido emocionalmente, tornou-se controlado tecnicamente pelo Cruzeiro.

Aos 4 minutos, Thiago Neves acertou um belo chute de fora da área, mas a bola explodiu na trave direita. O Fluminense continuava insistindo, porém de forma ansiosa e desorganizada. A torcida, então, passou a celebrar o título em tom mais festivo do que competitivo. Entre gritos de “olé” e vaias pontuais — especialmente para Carleto, que falhou em diversos lances —, o estádio entrou em clima de despedida de temporada.

Fred quase marcou seu 20º gol no campeonato em cabeceio perigoso, mas Rafael salvou com firmeza. Nos minutos finais, Cavalieri ainda impediu que Élber marcasse o terceiro, com defesa providencial de joelho. Enquanto o Cruzeiro administrava o resultado, a organização do evento montava o palco da premiação no gramado. Quando o árbitro apitou o fim da partida, o que se seguiu foi uma apoteose: taça erguida, confete no gramado e festa nas arquibancadas, mesmo após a derrota.

Ficha da partida: Fluminense 0 x 2 Cruzeiro – Brasileirão 2012

Competição: Campeonato Brasileiro – 36ª rodada

Data: 18 de novembro de 2012 (domingo)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Rogério Zanardo (SP)

Público pagante: 28.438

Público presente: mais de 35 mil

Renda: R$ 862.110,00

Gols do Cruzeiro:

Montillo, aos 23’ do 1º tempo (pênalti)

Élber, aos 2’ do 2º tempo

Cartões amarelos:

Fluminense: Gum, Thiago Carleto e Bruno

Gum, Thiago Carleto e Bruno Cruzeiro: Charles, Alisson, Thiago Carvalho e Rafael

Fluminense: Diego Cavalieri; Bruno (Wallace), Gum (Digão), Leandro Euzébio e Thiago Carleto (Samuel); Edinho, Jean, Deco e Thiago Neves; Rafael Sobis e Fred. Técnico: Abel Braga

Cruzeiro: Rafael; Ceará; Thiago Carvalho, Leandro Guerreiro e Everton; Charles (William Magrão), Marcelo Oliveira, Tinga e Montillo (Alisson); Élber e Anselmo Ramon. Técnico: Celso Roth