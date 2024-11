Matheus Pereira é substituído e diz não entender opção de Diniz no Cruzeiro

Matheus Pereira, substituído por Fernando Diniz durante Cruzeiro x Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 00:16 • Belo Horizonte (MG)

Matheus Pereira não concordou com a decisão de Fernando Diniz de substituí-lo durante o duelo entre Cruzeiro e Flamengo, na Arena Independência, nesta quarta-feira (6). Após a partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, o meia afirmou "não entender" a opção do treinador, e que "tem que aceitar" a escolha.

- Foi uma opção. Não entendi. Mas como falei. O Cruzeiro não é só o Matheus. Temos um elenco muito bom. Ele achou que tinha que trocar, tenho que aceitar, sou profissional. Mas tá tudo certo. Tenho que aceitar - declarou o camisa 10.

Matheus Pereira deu lugar a Lautaro Díaz aos 13 minutos do segundo tempo. Antes, o mais cedo que o meia havia sido substituído na temporada foi aos 28 minutos, contra Libertar e Grêmio. Além da decisão de Fernando Diniz, o jogador comentou a atual fase do Cruzeiro, que não vence há sete rodadas do Campeonato Brasileiro.

- É difícil. Não tem muito o que ficar falando. Temos que continuar trabalhando, tentando buscar as vitórias, não estamos conseguindo. Estamos devendo. Temos que ser cobrados mesmo. Não tem muito o que fazer. Trabalhar e buscar o resultado positivo no sábado.

Como foi o jogo?

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (6), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida, na Arena Independência, foi marcado por David Luiz, de falta. Com a vitória, o Rubro-Negro foi a 58 pontos e ocupa a quarta posição do Brasileirão. Já o Cruzeiro estacionou na oitava colocação, com 44.