Torcedores do Cruzeiro atacam Bruno Henrique, do Flamengo: ‘Bandido’

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 23:55 • Belo Horizonte (MG)

Bruno Henrique, do Flamengo, foi alvo de ataques de torcedores do Cruzeiro nesta quarta-feira (6), durante duelo pela 32ª rodada do Brasileirão, na Arena Independência. Substituído, o atacante saía de campo quando alguns torcedores celestes arremessaram copos em sua direção. Segundo o portal ge, o jogador foi xingado de "bandido".

Antes mesmo da substituição, copos já haviam sido jogados no gramado do Independência. O árbitro Gustavo Ervino Bauermann pegou um dos objetos e entregou para os auxiliares. O ocorrido deve ser relatado na súmula.

No momento da mudança, Bruno Henrique se dirigiu para o lado oposto ao banco de reservas. Enquanto caminhava pela linha lateral para dar a volta no campo, foi atingido com copos atirados por torcedores do Cruzeiro. O atacante do Flamengo, então, voltou ao gramado para se retirar pelo outro lado sem maiores problemas.

Bruno Henrique foi alvo de operação policial

Bruno Henrique está sendo investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Gaeco/MPDFT) por um possível envolvimento em manipulação de apostas. No início da manhã de terça-feira (5), a Polícia Federal foi à casa do jogador, ao Ninho do Urubu (CT do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro) e à sede do clube, na Gávea, na zona sul da capital.

