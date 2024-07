Dono do Cruzeiro dá festa com direito a show de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima deu show para atletas do Cruzeiro - Foto: Reprodução







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 20:51 • Belo Horizonte (MG)

Proprietário de 90% da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço deu uma grande festa na noite desta segunda-feira (15), em Belo Horizonte. Os convidados eram os atletas do clube e o evento contou com um show do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Conhecido como Pedrinho BH, Lourenço pretende dar mais liberdade aos jogadores e criar um ambiente mais leve entre a comissão técnica, os atletas e a SAF. Além disso, ele tem o objetivo de estreitar os laços entre todos.

Além dos atletas, colaboradores do Cruzeiro também foram convidados para a festividade. Os familiares dos jogadores puderam participar do evento, assistir ao show e tirar fotos com Gusttavo Lima.

No palco, Gusttavo Lima aproveitou para parabenizar Pedro Lourenço e elogiar o empresário, ressaltando sua longa amizade com o proprietário da SAF cruzeirense.

“Agora tem um proprietário, agora tem quem manda. Falei para os meninos, falei para os jogadores ali que, independentemente de contrato, de ‘grana’, do business, do negócio do futebol, a amizade que eles vão fazer com esse cara vale mais do que qualquer dinheiro desse mundo. Parabéns! Eu te amo”, declarou o cantor.

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)