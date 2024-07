Cruzeiro oficializa contratação de Fabrízio Peralta

Copiar Link

Publicada em 15/07/2024 - 18:30 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro confirmou, na tarde desta segunda-feira (15), a contratação de Fabrízio Peralta. O volante de 21 anos assinou contrato válido com a equipe mineira até junho de 2029.

A Raposa adquiriu 60% dos direitos econômicos jogador por 3 milhões de euros (R$ 16 milhões, na cotação atual), com opção de exercer a compra de mais 20% dos direitos por 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 8 milhões).

Peralta integrou o grupo da seleção paraguaia na Copa América. O volante, inclusive, estava na lista de convocados do Paraguaia para os Jogos Olímpicos de Paris, mas ficará no Cruzeiro para realizar um tratamento muscular com o departamento médico do clube.

Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, Peralta foi emprestado à equipe sub-21 do Flamengo em 2021. No ano seguinte, retornou ao Paraguaia para atuar pelo Cerro, já como profissional. Ao todo, acumula 36 jogos, três gols e três assistências.