‘Novo Cruzeiro’ anima torcedores e aumenta número de sócios

Pedro Lourenço, principal acionista do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 12:17 • Belo Horizone (MG)

O Cruzeiro foi vendido há pouco mais de dois meses. A SAF da Raposa deixou as mãos de Ronaldo Fenômeno para o empresário Pedro Lourenço. Desde sua chegada, o acionista garantiu que faria investimentos para ter um time, no mínimo, competitivo. No entanto, disse também que precisaria dos torcedores. E isso vem acontecendo.

➡️ Quem tem a maior fortuna: Ronaldo ou Pedro Lourenço?

Se de um lado, a diretoria anunciou a chegada de nomes relevantes como Cássio, Kaio Jorge e Matheus Henrique, a torcida deu a resposta em números. Somente no último mês, o programa de sócios deu um salto de 15 mil torcedores.

Atualmente, o Cabuloso conta com 63 mil sócios, número comemorado pela atual gestão. O ápice do programa desde a chegada da SAF aconteceu em 2022, no acesso à Série A do Brasileirão, com quase 72 mil torcedores.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No entanto, o rendimento abaixo do esperado e os times fracos montados por Ronaldo desanimaram os torcedores. Os números foram caindo, e em 2024, eram registrados pouco mais de 40 mil sócios.

A ideia, conforme já foi divulgado por Alexandre Mattos, é ter mais de 100 mil sócios, número que nunca foi alcançado pelo Cruzeiro. Para se ter ideia, no passado, o programa já gerou R$ 16 milhões aos cofres.

Novo acionista do Cruzeiro, Pedro Lourenço (dir.) viu sua chegada influenciar no número de sócios (Foto: Gilson Junio/AGIF)