Dirigente do Cruzeiro confirma meta de atingir 100 mil sócios até dezembro

O vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Junio, está confiante que o programa de sócios do clube atinja a marca de 100 mil torcedores ainda neste ano. A meta foi estabelecida pelo dono da SAF da Raposa, o empresário Pedro Lourenço.

- A nossa meta é até dezembro. Vamos tentar cumprir essa meta. A gente pede ao torcedor que não é sócio para ajudar, contribuir. Só com o torcedor engajado no nosso projeto que conseguimos conquistar títulos, trazer grandes nomes… O torcedor é fundamental nesse processo de evolução do clube – afirmou o dirigente, em entrevista ao Cruzeiro Cast, podcast oficial do clube, nesta sexta-feira (24).

Durante o ano, o número de sócios do Programa 5 Estrelas chegou próximo a 98 mil torcedores, às vésperas do segundo jogo contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, no início de setembro. Mas o número caiu e, nesta sexta-feira (24), está chegando novamente aos 92 mil inscritos.

Além do número de sócios, torcida do Cruzeiro mostra força nos estádios e na venda de camisas

A torcida do Cruzeiro, no entanto, não tem deixado de demonstrar sua força e a satisfação com a boa campanha da equipe na temporada, que briga pelo título do Brasileirão e está na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

O público presente total em jogos do Cruzeiro no Mineirão em 2025 está perto de chegar a 1 milhão de torcedores. Incluindo todas as competições da temporada, o público está em 970.664 torcedores, o que significa que a marca deverá ser alcançada na próxima partida da equipe como mandante, sábado (1º), contra o Vitória, às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Na quinta-feira (23), o clube divulgou que a venda das camisas da linha 2025 estabeleceu novo recorde não só na parceria com a Adidas, como também na história do Cruzeiro.

- Torcedor que está acompanhando o Cruzeiro, vamos bater a meta de 100 mil sócios, a gente precisa muito. Para gente, é muito importante para podermos continuar buscando títulos, trazendo novas estrelas, novos jogadores, investindo em infraestrutura, para poder fazer o Cruzeiro ainda maior – convocou o vice-presidente Pedro Junio.