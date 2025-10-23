Camisa azul de 2025 se torna a mais vendida da história do Cruzeiro
Empolgada com campanha da equipe, torcida celeste bate recordes na venda de uniformes
O Cruzeiro divulgou, nesta quinta-feira (23), o desempenho das vendas da linha de uniformes de 2025. Sem revelar a quantidade de peças vendidas, o clube elaborou um ranking com a venda de cada ano, desde que começou a parceira com a Adidas, fornecedora de material esportivo alemã, em 2020 – o contrato atual vai até dezembro de 2030.
A camisa azul da temporada se tornou a mais vendida na história do clube. O modelo de 2025 voltou a adotar o escudo oficial depois de 14 anos e faz referência ao passado de glórias do clube, por meio de detalhes como as estrelas que resplandecem pela camisa e a gola em alusão à vitoriosa década de 1990.
Top 5 Camisa Azul
- 1º - Camisa azul 2025
- 2º - Camisa azul 2020
- 3º - Camisa azul 2021
- 4º - Camisa azul 2023
- 5º - Camisa azul 2024
Outro modelo que alcançou o recorde de vendas na parceria com a Adidas foi a camisa de goleiros de 2025. A Camisa de Gigantes, elaborada com a participação de Cássio, homenageia os grandes goleiros que passaram pelo Cruzeiro ao longo de seus 104 anos.
Top 5 Camisas de goleiro
- 1º - Camisa de Gigantes 2025
- 2º - Camisa de goleiro 2021
- 3º - Camisa de goleiro 2023/24
- 4º - Camisa de goleiro 2022
- 5º - Camisa de goleiro 2020
O terceiro uniforme, lançado há menos de um mês, também já alcançou o topo da lista de vendas. Somente em setembro, a camisa que homenageia o Rio São Francisco já havia alcançado o segundo lugar em comparação aos outros modelos da Adidas e chegou ao topo da lista neste mês. A camisa é predominantemente azul e traz de volta as estrelas soltas.
Top 5 Camisas três
- 1º - Camisa Third 2025
- 2º - Camisa Third 2020
- 3º - Camisa Third 2022
- 4º - Camisa Third 2021
- 5º - Camisa Third 2023
Já a camisa branca da atual temporada ultrapassou o modelo de 2024 e entrou para o top 3 de camisas brancas mais vendidas nos últimos cinco anos. A camisa branca trouxe um design inovador, com um grafismo que faz alusão ao hino do clube, composto há 60 anos por Jadir Ambrósio. As vendas desse modelo ainda ficam atrás do uniforme branco de 2023.
Top 5 Camisas brancas
- 1º - Camisa Branca 2023
- 2º - Camisa Branca 2025
- 3º - Camisa Branca 2024
- 4º - Camisa Branca 2021
- 5º - Camisa Branca 2020
A linha de treino de 2025 também foi sucesso imediato. O modelo se destacou por trazer de forma inovadora uma raposa no lugar do escudo e atingiu números de venda nunca alcançados por alguma camisa de treino do Cruzeiro. O ranking é liderado pela camisa de treino verde clara, seguida pela camisa verde escura e tem em terceiro lugar o modelo regata.
Top 5 Camisas de treino
- 1º - Camisa de Treino 2025
- 2º - Camisa de Treino 2022
- 3º - Camisa de Treino 2024
- 4º - Camisa de Treino 2021
- 5º - Camisa de Treino 2023
