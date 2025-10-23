Camisa azul de 2025 se torna a mais vendida da história do Cruzeiro

O Cruzeiro divulgou, nesta quinta-feira (23), o desempenho das vendas da linha de uniformes de 2025. Sem revelar a quantidade de peças vendidas, o clube elaborou um ranking com a venda de cada ano, desde que começou a parceira com a Adidas, fornecedora de material esportivo alemã, em 2020 – o contrato atual vai até dezembro de 2030.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A camisa azul da temporada se tornou a mais vendida na história do clube. O modelo de 2025 voltou a adotar o escudo oficial depois de 14 anos e faz referência ao passado de glórias do clube, por meio de detalhes como as estrelas que resplandecem pela camisa e a gola em alusão à vitoriosa década de 1990.

Top 5 Camisa Azul

1º - Camisa azul 2025

2º - Camisa azul 2020

3º - Camisa azul 2021

4º - Camisa azul 2023

5º - Camisa azul 2024

Outro modelo que alcançou o recorde de vendas na parceria com a Adidas foi a camisa de goleiros de 2025. A Camisa de Gigantes, elaborada com a participação de Cássio, homenageia os grandes goleiros que passaram pelo Cruzeiro ao longo de seus 104 anos.

continua após a publicidade

Top 5 Camisas de goleiro

1º - Camisa de Gigantes 2025 2º - Camisa de goleiro 2021 3º - Camisa de goleiro 2023/24 4º - Camisa de goleiro 2022 5º - Camisa de goleiro 2020

O terceiro uniforme, lançado há menos de um mês, também já alcançou o topo da lista de vendas. Somente em setembro, a camisa que homenageia o Rio São Francisco já havia alcançado o segundo lugar em comparação aos outros modelos da Adidas e chegou ao topo da lista neste mês. A camisa é predominantemente azul e traz de volta as estrelas soltas.

Camisa 3 do Cruzeiro faz alusão ao Rio São Francisco (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Top 5 Camisas três

1º - Camisa Third 2025

2º - Camisa Third 2020

3º - Camisa Third 2022

4º - Camisa Third 2021

5º - Camisa Third 2023

Já a camisa branca da atual temporada ultrapassou o modelo de 2024 e entrou para o top 3 de camisas brancas mais vendidas nos últimos cinco anos. A camisa branca trouxe um design inovador, com um grafismo que faz alusão ao hino do clube, composto há 60 anos por Jadir Ambrósio. As vendas desse modelo ainda ficam atrás do uniforme branco de 2023.

continua após a publicidade

Raposão com a camisa branca do Cruzeiro versão 2025 (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Top 5 Camisas brancas

1º - Camisa Branca 2023

2º - Camisa Branca 2025

3º - Camisa Branca 2024

4º - Camisa Branca 2021

5º - Camisa Branca 2020

A linha de treino de 2025 também foi sucesso imediato. O modelo se destacou por trazer de forma inovadora uma raposa no lugar do escudo e atingiu números de venda nunca alcançados por alguma camisa de treino do Cruzeiro. O ranking é liderado pela camisa de treino verde clara, seguida pela camisa verde escura e tem em terceiro lugar o modelo regata.

Top 5 Camisas de treino