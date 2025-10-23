menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Camisa azul de 2025 se torna a mais vendida da história do Cruzeiro

Empolgada com campanha da equipe, torcida celeste bate recordes na venda de uniformes

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 23/10/2025
12:26
Camisa azul do Cruzeiro em 2025 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraCamisa azul de 2025 é a mais vendida da história do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro divulgou, nesta quinta-feira (23), o desempenho das vendas da linha de uniformes de 2025. Sem revelar a quantidade de peças vendidas, o clube elaborou um ranking com a venda de cada ano, desde que começou a parceira com a Adidas, fornecedora de material esportivo alemã, em 2020 – o contrato atual vai até dezembro de 2030.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A camisa azul da temporada se tornou a mais vendida na história do clube. O modelo de 2025 voltou a adotar o escudo oficial depois de 14 anos e faz referência ao passado de glórias do clube, por meio de detalhes como as estrelas que resplandecem pela camisa e a gola em alusão à vitoriosa década de 1990.

Top 5 Camisa Azul

  • 1º - Camisa azul 2025
  • 2º - Camisa azul 2020
  • 3º - Camisa azul 2021
  • 4º - Camisa azul 2023
  • 5º - Camisa azul 2024

Outro modelo que alcançou o recorde de vendas na parceria com a Adidas foi a camisa de goleiros de 2025. A Camisa de Gigantes, elaborada com a participação de Cássio, homenageia os grandes goleiros que passaram pelo Cruzeiro ao longo de seus 104 anos.

continua após a publicidade

Top 5 Camisas de goleiro

  1. 1º - Camisa de Gigantes 2025
  2. 2º - Camisa de goleiro 2021
  3. 3º - Camisa de goleiro 2023/24
  4. 4º - Camisa de goleiro 2022
  5. 5º - Camisa de goleiro 2020

O terceiro uniforme, lançado há menos de um mês, também já alcançou o topo da lista de vendas. Somente em setembro, a camisa que homenageia o Rio São Francisco já havia alcançado o segundo lugar em comparação aos outros modelos da Adidas e chegou ao topo da lista neste mês. A camisa é predominantemente azul e traz de volta as estrelas soltas.

Nova camisa 3 do Cruzeiro (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Camisa 3 do Cruzeiro faz alusão ao Rio São Francisco (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Top 5 Camisas três

  • 1º - Camisa Third 2025
  • 2º - Camisa Third 2020
  • 3º - Camisa Third 2022
  • 4º - Camisa Third 2021
  • 5º - Camisa Third 2023

Já a camisa branca da atual temporada ultrapassou o modelo de 2024 e entrou para o top 3 de camisas brancas mais vendidas nos últimos cinco anos. A camisa branca trouxe um design inovador, com um grafismo que faz alusão ao hino do clube, composto há 60 anos por Jadir Ambrósio. As vendas desse modelo ainda ficam atrás do uniforme branco de 2023.

continua após a publicidade
Raposão com a camisa branca do Cruzeiro versão 2025 (Foto: Divulgação Cruzeiro)
Raposão com a camisa branca do Cruzeiro versão 2025 (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Top 5 Camisas brancas

  • 1º - Camisa Branca 2023
  • 2º - Camisa Branca 2025
  • 3º - Camisa Branca 2024
  • 4º - Camisa Branca 2021
  • 5º - Camisa Branca 2020

A linha de treino de 2025 também foi sucesso imediato. O modelo se destacou por trazer de forma inovadora uma raposa no lugar do escudo e atingiu números de venda nunca alcançados por alguma camisa de treino do Cruzeiro. O ranking é liderado pela camisa de treino verde clara, seguida pela camisa verde escura e tem em terceiro lugar o modelo regata.

Top 5 Camisas de treino

  • 1º - Camisa de Treino 2025
  • 2º - Camisa de Treino 2022
  • 3º - Camisa de Treino 2024
  • 4º - Camisa de Treino 2021
  • 5º - Camisa de Treino 2023

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias