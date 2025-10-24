Ídolo do Cruzeiro relembra gol histórico contra o Palmeiras

O ex-atacante Marcelo Ramos marcou 164 gols com a camisa do Cruzeiro e não vacila em apontar o que considera mais importante: o segundo na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Palmeiras, na segunda partida da decisão da Copa do Brasil de 1996, no antigo Parque Antártica, em São Paulo, em 19 de junho daquele ano. Era a segunda das seis conquistas da competição pela Raposa.

- Para mim, foi o título mais difícil pelo time que tinha o Palmeiras. Em relação ao gol, foi o mais importante da minha carreira e sou muito grato a Deus por tudo. O clima era de muita confiança, mas sabendo da responsabilidade que ia ser esse jogo. Estávamos num nível de concentração muito alto, por isso vencemos dentro do Parque Antárctica – afirmou Marcelo Ramos, em resposta a torcedores do Cruzeiro na plataforma social Reddit.

Neste domingo (26), Cruzeiro e Palmeiras voltam a se encontrar no estádio palmeirense, o agora modernizado Allianz Parque, às 20h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista lidera com 61 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que tem uma vitória a menos, enquanto a Raposa está em terceiro lugar, com 56.

Marcelo Ramos não deixa de acompanhar o Cruzeiro, mesmo a distância (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Quinto maior artilheiro da história do Cruzeiro, Marcelo Ramos respondeu a perguntas dos fãs durante uma AMA (Ask me Anything ou "Pergunte-me o que quiser"), na plataforma social Reddit. De 1995 a 2003, com três saídas e retornos, o ex-atacante disputou 364 partidas com a camisa celeste e marcou gols por esses nove anos consecutivos. Em 2000, Marcelo Ramos atuou pelo Palmeiras, com 24 partidas e nove gols marcados.

Ídolo do Cruzeiro destaca maior qualidade da equipe de Leonardo Jardim

Mesmo morando em Salvador, Marcelo Ramos, aos 52 anos, acompanha de perto o Cruzeiro. Recentemente, o ex-atacante deu entrevista ao podcast oficial do clube, na Toca da Raposa, e participou do jogo comemorativo dos 60 anos do Mineirão, reunindo ex-jogadores de Cruzeiro e Atlético-MG.

O artilheiro também falou com saudades do período em que viveu em Belo Horizonte e apontou o que considera ser a maior qualidade do atual time do Cruzeiro, que briga pelos títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil:

- Lembrança que guardo é da cultura e do povo mineiro. A torcida do Cruzeiro é maravilhosa e eu sinto muitas saudades do Mineirão lotado gritando meu nome. E o mais importante é que o Cruzeiro voltou a jogar com amor à camisa, como jogávamos antigamente – finalizou o ídolo Marcelo Ramos.