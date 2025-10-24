Depois de cinco jogos, Jardim tem todos os titulares à disposição no Cruzeiro
Técnico da Raposa poderá escalar equipe ideal para enfrentar o Palmeiras, no domingo (26)
Depois de cinco rodadas, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, poderá escalar todos os titulares na partida contra o Palmeiras, domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. A última vez em que não teve ausências por suspensão ou contusão foi na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, em 21 de setembro, no Mineirão, pela 24ª rodada.
Desta forma, Leonardo Jardim poderá mandar a campo, na partida contra o líder do Brasileiro, a formação que se tornou a ideal do Cruzeiro desde a terceira rodada, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, em 13 de abril:
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.
Dificilmente, o técnico do Cruzeiro deverá surpreender, como fez na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, sábado (18), na rodada passada, quando deixou o lateral-direito William e o atacante Wanderson no banco de reservas – os dois entraram durante o segundo tempo da partida.
O atacante Arroyo, que começou como titular, foi bem e deu assistência para o gol de Christian. Segundo a plataforma Sofascore, especializado em estatísticas, o equatoriano acertou 90% dos passes, sofreu três faltas, recuperou três bolas e venceu cinco duelos. Arroyo também alternou os lados do campo: começou na direita e a jogada do gol foi feita pela esquerda.
O mais provável, no entanto, é que Arroyo volte para o banco, já que a partida contra o Palmeiras, fora de casa, exige uma formação mais cautelosa, e Wanderson atende bem às características de que o treinador gosta, de reforçar a marcação.
No treino da manhã desta sexta-feira (24), na Toca da Raposa, o atacante Marquinhos sofreu trauma no joelho esquerdo e deverá ficar de fora dos relacionados para o jogo contra o Palmeiras. O jogador passará por exames nas próximas horas para avaliar a contusão.
Os jogadores do Cruzeiro fazem o último treino na tarde deste sábado (25), na Toca da Raposa, e, em seguida, viajam para São Paulo.
Veja os titulares que não puderam atuar nos últimos jogos do Cruzeiro:
- 1 a 0 Fortaleza, 18/10: Kaiki e Kaio Jorge, suspensos; e Cássio, pelo protocolo de concussão
- 1 a 1 Atlético-MG, 15/10: Fabrício Bruno na Seleção Brasileira
- 1 a 1 Sport, 5/10: William, F. Bruno, Lucas Romero e Kaio Jorge, suspensos; e Wanderson, contundido
- 0 a 0 Flamengo, 2/10: Wanderson, contundido
- 0 a 2 Vasco, 27/9: Villalba, suspenso
