Diniz relembra pai antes de final da Sul-Americana: ‘Apaixonado pelo Cruzeiro’

Técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz expôs conexão emocional com o clube nesta sexta-feira (22), véspera da final da Copa Sul-Americana, diante do Racing, da Argentina. Em entrevista coletiva, o treinador relembrou suas origens em Minas Gerais e disse que o pai era apaixonado pela Raposa. Além disso, afirmou que quem mais merece o título é o torcedor cruzeirense.

- Todos sabem que sou mineiro. E participar da história do Cruzeiro, com um passado recente tão difícil, é uma grande honra. Todos estão se empenhando ao máximo, como o torcedor, que fez uma festa grande para a gente. Vamos jogar juntos como time e com o nosso torcedor. Quem mais merece esse título é o torcedor do Cruzeiro. Você sente mais a grandeza do clube, a história e o peso que tem - disse Diniz.

- Meu pai foi apaixonado pelo Cruzeiro e acompanhou o primeiro grande momento da história do clube, com Tostão e Dirceu Lopes. Isso dá um significado ainda maior para este momento - completou o técnico do Cruzeiro.

Dúvidas na escalação

Fernando Diniz escondeu o jogo antes da decisão. A grande dúvida é quem será o volante titular: Wallace ou Lucas Silva. Sem revelar a resposta, o treinador disse que ambos estão prontos para a decisão, e deu a entender que os dois entrarão em campo mesmo em algum momento.

- São características diferentes, mas personalidades parecidas. Estou tranquilo. Não vamos jogar com 11, vamos jogar com mais. E os dois estão empenhados em fazer o melhor jogo para o Cruzeiro amanhã - revelou Diniz.

Elogios ao Racing

O técnico do Cruzeiro rasgou elogios ao adversário da final da Sul-Americana. Diniz afirmou que, caso estivesse disputando a Libertadores, o Racing terias chances de chegar à final da competição mais importante do continente.

- O Racing é muito bem dirigido, joga bem constantemente, difícil de achar falhas. É um dos melhores times que vamos enfrentar. Se estivesse na Libertadores, teria chance clara de ir para a final - declarou o treinador da Raposa.

O que vem por aí?

A final da da Sul-Americana entre Racing e Cruzeiro acontece neste sábado (23), a partir das 17h (de Brasília), no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Esta é a terceira decisão entre as equipes, que se enfrentaram nas finais da Supercopa Conmebol em 1988 e 1992, com um título para cada.