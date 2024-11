Falha da Globo em Cruzeiro x Grêmio viraliza: ‘Tão ruim que o narrador desistiu’

Um problema na transmissão de Cruzeiro x Grêmio, pelo Sportv, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (27). No primeiro tempo, o áudio da cabine do Mineirão foi perdido, e o canal esportivo da Globo teve que trocar de narrador com a bola rolando na partida do Brasileirão.

A situação ocorreu aos 34 minutos do primeiro tempo, quando o áudio do narrador Jader Rocha foi cortado de forma abrupta na transmissão. Eusébio Resende assumiu o comando da partida e ficou durante cerca de quatro minutos sozinho no comando do jogo, até o sinal ser restabelecido.

Veja os comentários nas redes sociais: