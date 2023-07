Até o momento, o artilheiro do Cruzeiro na temporada não recebeu nenhuma proposta oficial para deixar o clube. Bruno Rodrigues até despertou interesse do Grêmio, por exemplo, mas as conversas não avançaram. Vale lembrar que, no acordo de empréstimo com o Tombense, a SAF de Ronaldo adquiriu 33% dos direitos econômicos do atleta.