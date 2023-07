Depois de Helibelton Palacios e Paulo Vitor, o Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira, 10 de julho, o retorno do volante Lucas Silva, que estava no Grêmio. Revelado pelo time mineiro, o jogador assina contrato em definitivo, até o fim de 2024, e iniciará sua terceira passagem pela Toca da Raposa.



Lucas Silva é bicampeão brasileiro (2013 e 2014) e da Copa do Brasil (2017 e 2018) pelo Cruzeiro. Ao todo, nas passagens anteriores, foram 193 jogos e seis gols marcados com a camisa estrelada. O jogador deixou a Raposa no meio de 2019, ano do rebaixamento celeste. Nas redes sociais, o time celeste desejou um bom retorno ao atleta: