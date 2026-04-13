Cruzeiro: Henrique Lemos, filho de Fagner, assina primeiro contrato profissional

O Cruzeiro anunciou na tarde desta segunda-feira (13) a assinatura do primeiro contrato profissional de Henrique Lemos, filho do lateral-direito Fagner. O jovem fechou vínculo de três temporadas, até 2029.

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Nas redes sociais, o Cruzeiro comunicou o acerto com fotos do atleta de 16 anos, sendo uma delas ao lado de seu pai.

Henrique Lemos chegou ao Cruzeiro em 2025, como promessa vinda do Corinthians. Assim como seu pai, ele atua na lateral direita, mas também joga na posição de volante.

Além do destaque na base do Cruzeiro, o garoto também tem chamado atenção nas categorias da Seleção Brasileira. Recentemente ele foi convocado pela equipe Sub-15 e vestiu a amarelinha, marcando gols e dando assistências na Liga Evolução Conmebol Sub-15.

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Fagner exalta amadurecimento do Cruzeiro

Na noite deste domingo (12), o Cruzeiro venceu seu segundo jogo seguido dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Após a partida, o lateral-direito Fagner destacou a confiança da equipe para conseguir a virada contra o Massa Bruta.

– Sem dúvida (o time está mais confiante). Quando vemos que estamos fazendo boas partidas, conseguindo resultados. Óbvio que dá uma confiança, uma maturidade. O time cria uma casca para enfrentar esse tipo de jogo. Então, aos poucos, temos criado essa casca para que tenhamos frieza e fazer o que treinamos, o que foi pedido pelo mister, para conseguirmos fazer como hoje – destaca o jogador.

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Fagner (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Temos que entender que temos tempo, jogo, estávamos conseguindo criar, para empatarmos primeiro e depois virar. A equipe aos poucos cria essa identidade, de entender que o jogo não se resume ao primeiro ou último minuto. Temos que ter equilíbrio na parida para que consigamos fazer o que é necessário para somar os pontos. Hoje conseguimos fazer um grande jogo, mesmo saindo atrás – comenta Fagner.

⚽ Aposte em ambas NÃO marcam @1.61 em boa linha para o confronto