Palmeiras vence Cruzeiro por 2 a 0 na Copa do Brasil sub-20

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 31/10/2024 - 20:12 • São Paulo (SP)

O Palmeiras dominou o Cruzeiro do começo ao fim, venceu por 2 a 0 nesta quinta-feira, 31, e abriu boa vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil sub-20. Com o resultado, o Verdão pode perder por um gol de diferença na partida de volta que estará classificado para a semifinal da competição. Os gols do Verdão foram marcados por Gilberto e Benedetti.

➡️ Palmeiras: presidente da Mancha tem prisão pedida pelo MP

O duelo começou equilibrado, com poucas chances de gol para ambas as equipes. No entanto, após uma pressão mais intensa do Palmeiras, o time alviverde começou a criar oportunidades e abriu o placar aos 29 minutos. O gol veio em uma jogada notável de Gilberto. O lateral-direito desarmou um adversário no campo de ataque, avançou para dentro da área, driblou a marcação e finalizou com precisão, batendo no contrapé do goleiro.

Após o gol, o Palmeiras controlou a partida, mantendo a posse de bola e impondo um ritmo que dificultou as ações ofensivas do Cruzeiro. A equipe mineira recuou e se defendeu como pôde para evitar mais danos. O grande destaque do Cruzeiro foi o goleiro Otávio, que fez defesas importantes e impediu que o placar fosse ampliado antes do intervalo.

Gilberto comemora gol contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil Sub-20 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Palmeiras continuou a pressionar, mas a defesa cruzeirense e as intervenções de Otávio foram cruciais para manter o resultado apertado na primeira etapa. A atuação sólida do goleiro foi um dos principais fatores que impediram um placar mais elástico a favor do Verdão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O segundo tempo recomeçou com os donos da casa mantendo o ritmo. E o time foi empilhando chances de gol.

Mas o Palmeiras só conseguiu ampliar o placar aos 28 minutos, quando Benedetti aproveitou cruzamento de Gilberto na área para testar para o fundo do gol.

Apesar de manter o domínio e seguir pressionando em busca do terceiro gol, o Palmeiras não conseguiu marcar.



O segundo duelo entre os times será realizado na próxima quinta-feira, 07, às 21h, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte.