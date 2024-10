Cruzeiro x Athletico-PR: Diniz pode ter retorno de meia

Japa, meio-campista do Cruzeiro, pode ser reforço de Fernando Diniz contra o Athletico-PR (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Publicada em 25/10/2024 - 07:30

Após o empate diante do Lanús, o elenco do Cruzeiro se reapresentou na Toca da Raposa nesta quinta-feira (23) em preparação para o próximo compromisso do clube. O time de Fernando Diniz vira a chave e foca agora no Athletico-PR, confronto deste sábado (26), em Curitiba, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diante da equipe argentina, Diniz contou com o retorno de Matheus Henrique, Vitinho e Rafa Silva, que estavam se recuperando de lesão e deixaram o departamento médico. Agora, Juan Dinenno é o único atleta lesionado no clube, com previsão para retornar ao gramados somente 2025.

Para o duelo contra o Athletico-PR, no primeiro treino após o jogo da Sula, os jogadores que iniciaram contra o Lanús fizeram trabalho regenerativo, enquanto os demais permaneceram no gramado para cumprir as atividades previstas pela comissão técnica.

Cruzeiro treina, e Diniz mira o Athletico-PR na próxima rodada (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Quem pode voltar?

O volante Japa está perto de retornar aos gramados e pode ser novidade para Diniz, uma vez que o técnico deve entrar a campo com um time misto diante do Athletico-PR devido a decisão da próxima semana.

O Cria da Toca fraturou um osso do pé direito no início de setembro, passou por procedimento cirúrgico e desde o início da semana estava realizando atividades com o grupo, na transição física.

Quem segue como dúvida?

O torcedor cruzeirense segue esperando pelo retorno do atacante Lautaro Díaz. O clube mineiro não informou nenhuma lesão do atleta, mas Lautaro segue em trabalhos de equilíbrio e força no departamento de saúde e não entra em campo desde o dia três de outubro, quando iniciou a partida na derrota para o Fluminense por 1 a 0.

Portanto, não se sabe a condição física do camisa 26 e se ele estará disponível para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, em Buenos Aires.

A delegação do Cruzeiro embarca para Curitiba nesta sexta-feira (25), e após a partida contra o time paranaense viaja direto para a Argentina, onde irá iniciar a preparação para o jogo decisivo contra o Lanús em busca de uma vaga na grande final da Sul-Americana.