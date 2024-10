Com Fernando Diniz, Cruzeiro não vence e sofre gols em todos os jogos

Fernando Diniz como técnico do Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 07:45 • Belo Horizonte (MG)

A situação do Cruzeiro desde a chegada de Fernando Diniz é preocupante. A Raposa apenas empatou em 1 a 1, em casa, com o Lanús, nesta quarta-feira (24), em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Desde que o treinador atual assumiu, nenhuma vitória e nenhuma partida sem sofrer gols.

Diniz passou a comandar o Cruzeiro há pouco menos de um mês, no dia 26 de setembro, contra o Libertad, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, apesar do 1 a 1, o Cabuloso se classificou por conta do primeiro resultado, feito no Paraguai. O time havia ganhado de 2 a 0 quando ainda era comandado por Fernando Seabra.

Desde então, foram cinco jogos, quatro empates e uma derrota. Em todas as partidas, o time foi vazado uma vez.

Todos os jogos do Cruzeiro com Fernando Diniz

1 x 1 Libertad C

1 x 1 Vasco C

0 x 1 Fluminense F

1 x 1 Bahia C

1 x 1 Lanús C

Se a o atual panorama persistir, o Cruzeiro corre o risco de ser eliminado da Sul-Americana e se distanciar do sonho da Libertadores. Com 44 pontos no Brasileirão, na oitava posição, a vaga na principal competição continental no ano que vem se distancia.

O próximo compromisso do Cabuloso é contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Desesperado para fugir da zona, o Furacão não deve dar vida fácil ao clube mineiro. O jogo é neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília). Depois disso, na quarta-feira (30), o time decide a vaga na final, na partida de volta da Copa Sul-Americana, contra o Lanús, às 19h.