Cruzeiro fará pré-temporada nos Estados Unidos; confira agenda

Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida, onde o Cruzeiro irá disputar dois amistosos em 2025 (Foto: Harry Castiblanco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 16:06 • Belo Horizonte

Nesta quinta-feira (24), o Cruzeiro confirmou a ida do time mineiro para os Estados Unidos, em janeiro, para realizar a pré-temporada na Flórida. O clube fará amistosos organizados pela FC Series (antiga Flórida Cup) e desembarca nos EUA no dia 06 de janeiro.

Durante a pré-temporada, a Raposa já tem duas partidas agendadas para a sua preparação, entre elas, o primeiro clássico mineiro em 2025, que será um duelo inédito entre os rivais em solo norte-americano.

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam no dia 18 de janeiro, às 16h (de Brasília), no Inter&Co Stadium, pertencente ao Orlando City.

▶️ Com Fernando Diniz, Cruzeiro não vence e sofre gols em todos os jogos

Cruzeiro confirma pré-temporada nos Estados Unidos (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

▶️ Cruzeiro tropeça no Lanús em casa e continua sem ganhar com Diniz

O São Paulo também vai marcar presença em solo americano e irá disputar um amistoso contra o time mineiro, no dia 15, às 20h30, no mesmo estádio.

O clube informou que a delegação celeste ficará por duas semanas em solo americano, com sessões de treinamentos, jogos preparatórios e eventos programados, buscando conhecer a cultura local e integrar o elenco para a nova temporada.

Retono aos EUA

Depois de 11 anos, o Cruzeiro volta aos Estados Unidos. O time mineiro marcou presença no país em apenas três oportunidades: em 2010, contra o New England Revolution e o New York Red Bulls; em 2013, durante a Copa das Confederações no Brasil, diante do Strikers e Moreli; e em 2014, disputando cinco amistosos contra o Miami Dade, América do Méxio, Tigres e Chivas.

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, reafirma a importância de expandir a marca do clube para outros países, bem como de aproximar os torcedores do clube ao redor do mundo.

- Para o Cruzeiro é um privilégio poder participar de um evento tão conceituado como a FC Series 2025. Teremos a oportunidade de realizarmos uma preparação para a próxima temporada em altíssimo nível, utilizando excelentes estruturas e gerando ainda mais união no elenco. Além disso, há a oportunidade de internacionalizar nossa marca, prospectar novas receitas e aproximar o clube dos torcedores cruzeirenses que vivem na América do Norte - declarou o gestor.

Programação dos amistosos

15/01, às 20h30 (horário de Brasília) - Cruzeiro x São Paulo – Inter&Co Stadium, em Orlando;