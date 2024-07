Cruzeiro: Seabra analisa titularidade de Matheus Henrique

Matheus Henrique buscsa titularidade no Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 19:03 • Belo Horizonte (MG)

Um dos nomes de peso contratos pelo Cruzeiro para o restante da temporada, o volante Matheus Henrique ainda não ganhou a titularidade. O motivo, no entanto, foi explicado pelo técnico Fernando Seabra.

De acordo com o treinador, é preciso ter cautela com o atleta que não jogava há bastante tempo por diversos motivos.

-Não dava para sair jogando. Ele jogou 90 minutos a última vez, se não me engano, 19 de maio, teve um mês de férias. No final do último jogo, sentiu o ritmo, entrou muito bem, mas no final já sentiu o ritmo, mesmo entrando aos 22 minutos do segundo tempo - salientou o treinador.

Assim, Seabra ressalta que precisa ter cuidado para não avançar uma etapa.

-Então, a gente tem que ir progredindo, tem que fazer com cuidado para que o jogador possa desempenhar o melhor dele durante todo período que ele estiver em campo e com segurança para que não sofra uma lesão. Com esse tempo de trabalho que ele está aqui desde que passou a treinar no campo, é como se estivesse em pré-temporada, porque ele fez a temporada europeia - finalizou.

Técnico Fernando Seabra tem cautela para escalar Matheus Henrique - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (24), contra o Juventude, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.