Cruzeiro: jogo contra o Juventude será de despedidas

A partida deste domingo (8), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), será de despedidas para alguns profissionais do Cruzeiro. Além do técnico Fernando Diniz, jogadores deverão disputar a última partida com a camisa celeste no encerramento do Brasileiro de 2024, quando a equipe vai brigar por vaga na Libertadores de 2025.

<strong>Além do técnico Diniz, muitos jogadores estão de saída do Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)</strong>

Seis jogadores estão de saída da Toca da Raposa: o lateral-direito Wesley Gasolina, o volante Ramiro, o meia Barreal, os atacantes Gabriel Verón e Rafa Silva e o goleiro Gabriel Grando. A reformulação é uma promessa do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. E a classificação para a Copa Libertadores ou não vai influenciar nessa renovação e na chegada de reforços de grande peso.

O zagueiro Villalba está emprestado pelo Argentinos Juniors, da Argentina. Como se firmou como titular nas últimas partidas e tem custo baixo, cerca de R$ 6 milhões, deve ser um dos únicos a ter o contrato renovado.

O meia argentino Barreal caiu de rendimento nos últimos meses. Cedido pelo FC Cincinatti, dos Estados Unidos, com pedida de cerca de R$ 20 milhões, dificilmente será adquirido. O volante Ramiro, apesar das boas atuações recentes, não agrada a torcida e não deve renovar contrato.

Apesar de ser titular, o atacante Gabriel Verón também não deverá ser comprado por causa do alto valor pedido pelo Porto, de Portugal: R$ 60 milhões. O goleiro Gabriel Grando, que veio do Grêmio, numa troca por Rafael Cabral, sequer estreou, e voltará ao clube gaúcho. O lateral-direito Wesley Gasolina, pouco aproveitado, é outro que está de saída da Toca.

Diniz deve se despedir do Cruzeiro domingo contra o Juventude

Também não deverá ter o contrato renovado o atacante Rafa Silva. Ele não é relacionado para as partidas desde a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, na Ligga Arena, em 26 de outubro, quando foi expulso com três segundos de jogo. O clube alega que ele está contundido.

Diretor técnico do Cruzeiro foi o primeiro a deixar a Toca

Quem já deixou o clube foi o ex-zagueiro Edu Dracena. O diretor chegou em maio, depois que Pedro Lourenço comprou a SAF das mãos de Ronaldo. Em vídeo, Dracena disse que sua saída foi motivada pelo desejo de estar com a família, que mora em São Paulo:

- Passando para agradecer esse momento, depois de 20 anos retornar ao clube. Foi um desafio muito grande, por conta do que o clube estava vivendo. Eu sabia que seria difícil deixar a minha família, mas nesse momento tenho que estar perto da minha família, dos meus filhos, porque eles precisam de mim - falou o ex-zagueiro.

Além dele, o chefe do departamento de scout, Rafael Vieira, vai deixar o Cruzeiro em 2025.