Cruzeiro vence Francana, garante liderança e 100% de aproveitamento na Copinha
A Raposa garantiu a liderança do Grupo 13
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro conquistou sua terceira vitória na Copinha nesta sexta-feira (9). A equipe comandada por Mairon César bateu a Francana por 1 a 0 e garantiu a vaga na segunda fase. Além disso, a Raposa também fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e sem ser vazada.
Torcida do Cruzeiro manda recado a Gerson após chegada em Belo Horizonte
Fora de Campo
Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
Cruzeiro
Gerson é recepcionado pela torcida do Cruzeiro na Toca da Raposa II
Cruzeiro
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Como foi o jogo?
As duas melhores equipes do Grupo 13 começaram um duelo muito equilibrado no Lanchão. Assim como na partida contra o Esporte de Patos, o Cruzeiro teve muita dificuldade para entrar na área. Pietro tentou de longe aos 18 minutos, mas Luiz Felipe fez defesa tranquila.
Mas dois minutos depois, a Raposa teve paciência e abriu o placar. Gustavo recebeu na direita, mapeou a área e cruzou na cabeça de João Cervi, que subiu mais alto que todos na defesa da Francana para fazer seu segundo gol.
Na frente no placar, os Crias da Toca tomaram conta do jogo e chegaram a ampliar, mas Gustavo Zago, autor do gol, estava impedido.
Na segunda etapa, os donos da casa tiveram mais a posse de bola, mas não conseguiam levar muito perigo. Em cobrança de escanteio pela esquerda, os paulistas tentaram surpreender Vitor Lamounier, mas o goleiro fez defesa tranquila.
Ryan Henrique fez boa jogada na entrada da área e arriscou, mas o arqueiro celeste fez mais uma defesa segura. Nos minutos finais, a Raposa conseguiu deter os avanços da Francana e deixar os adversários longe da área.
Próximo jogo do Cruzeiro na Copinha
Com a classificação e o primeiro lugar do Grupo 13 garantidos, o Cruzeiro foca agora na segunda fase da Copinha. O time comandado por Mairon César irá enfrentar o Meia-Noite, de Patrocínio Paulista. A equipe do interior de São Paulo ficou em segundo lugar no Grupo 14, eliminando o Coritiba. A data da partida ainda será divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), mas será na segunda-feira (12) ou na terça-feira (13).
3ª RODADA DA COPINHA
📆 Data e horário: sexta-feira, 09 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Franca-SP)
🥅 Gols: João Cervi (CRU)
⚽ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Mairon César)
Vitor Lamounier; Ivanilson (Luiz Índio), João Cervi, Kelvin, Gustavinho; Alessandro (Felipe Morais), Eduardo Pape, André; Gustavo Zago (Deyvinho), Pablo, Pietro (Akiles)
FRANCANA (Técnico: Lucas Bahia)
Luiz Felipe; Julio Cesar, Lucas Pinheiro, Kaue Antony, Maxwel; José Eduardo, Joanderson, Ghabriel Hiago; Arthur Lemes, Ryan Henrique, Jhon
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Leonardo Ariel Ambiel
🚩 Assistentes: Vinicius Santana da Silva e Ademilson Lopes Filho
- Matéria
- Mais Notícias